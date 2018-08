Internacional

Alemania

Identifican a varios autores de los 100 ataques a mujeres en Colonia

Agencias | Redacción

06/01/2016

Alrededor de 90 mujeres han denunciado robos, acoso y abusos sexuales cometidos por alrededor de mil hombres en Nochevieja. Han identificado a tres, pero no ha habido detenciones.

Las fuerzas de seguridad alemana han identificado ya a tres personas como sospechosas de los ataques cometidos contra mujeres durante las celebraciones de Nochevieja en la ciudad de Colonia, ha informado este miércoles el Gobierno del estado de Renania del Norte-Westfalia.

Alrededor de 90 mujeres han denunciado robos, acoso e incluso abusos sexuales cometidos por alrededor de mil hombres repartidos en distintos grupos. El jefe de la Policía, Wolfgang Albers, explicó que, según testigos, los atacantes tenían aspecto "árabe o norteafricano" y entre 18 y 35 años.

Este miércoles, el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Ralf Jaeger, ha afirmado que, aunque no se ha realizado todavía ningún arresto, tres personas ya han sido identificadas. Jaeger no ha querido entrar a valorar las investigaciones pero confía en tener un informe policial "muy detallado" esta misma semana.

Unas 150 personas se concentraron el martes frente a la catedral para protestar contra ola de asaltos, que ha dado pie a los argumentos de quienes vinculan inmigración e inseguridad. La alcaldesa de Colonia, Henriette Reker, ha subrayado que no existen indicios sobre la posible implicación de refugiados.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, también ha expresado su consternación por los ataques.

Críticas a la alcaldesa

La alcaldesa se ha convertido en una de las dianas de las críticas después de que ayer, ante la proximidad de los multitudinarios carnavales de Colonia, recomendara a las mujeres seguir unos "consejos" para estar "bien preparadas y no sentirse inseguras".

"Siempre es una posibilidad mantener una cierta distancia, de más de un brazo. Y no acercarse mucho a personas extrañas o con quienes no se tiene una buena relación de confianza", señaló la alcaldesa, quien recomendó también mantenerse en grupo y no irse "con uno o con otro" dejándose llevar por la euforia de la fiesta.