Internacional

Represión

Tres meses detenida por escribir en un blog

Redacción

20/03/2010

La Red Árabe para los Derechos Humanos ha denunciado que Siria mantiene incomunicada y retenida a una joven de 19 años tras publicar un poema en la red.

La Red Árabe para los Derechos Humanos ha denunciado que Tal Al Melouhi de 19 años lleva detenida e incomunicada desde que fue detenida el pasado mes de diciembre, en Siria, por publicar un poema en su blog.

Para la organización no gubernamental "detener a una blogger tan joven por publicar un poema que no ofende a nadie y no es contrario a la ley, es una actitud profundamente represiva y hostil a la libertad de expresión".

A su vez, Reporteros Sin Fronteras ha denunciado las detenciones de periodistas en el país árabe y ha definido al presidente sirio, Bachar al Assad, como un "depredador" de la libertad de expresión.

Asimismo, la organización ha denunciado en su página web la situación de la libertad de expresión en Siria, país al que sitúa en el número 165 de una clasificación mundial que confecciona cada año, junto a Irán, Yemen o Libia.