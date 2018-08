Internacional

'No hay avalancha de refugiados y la UE puede dar asilo a todos'

EFE | REDACCIÓN

13/02/2016

Así lo asegura el investigador Sergio Carrera, del Centro de Estudios de Política Europea en Bruselas.

Los Estados miembros de la UE tienen capacidad para dar protección y asilo a todos los refugiados que llegan al continente, pero sus respectivos gobiernos se niegan a aceptarlos porque creen que no resulta favorable para sus intereses en la política interna de sus países.

Así lo asegura en una entrevista con Efe el investigador Sergio Carrera, del Centro de Estudios de Política Europea en Bruselas (CEPS), quien afirma que "no es verdad que se esté produciendo una avalancha de refugiados; si se examinan las estadísticas, se puede apreciar que el número no es tan desproporcionado. Esto es una crisis política, no migratoria".

Carrera, quien ha participado esta semana en una conferencia sobre políticas europeas de extranjería y asilo en Bilbao, ha criticado el papel de las instituciones europeas en el contexto de esta crisis, ya que, según ha dicho, deberían haber impulsado un "debate objetivo, racional y calmado en base a datos" sobre la llegada de los refugiados.

También deberían verificar que los Estados miembros "cumplen con sus obligaciones" derivadas de la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra sobre los Refugiados.

"Los gobiernos juegan con agendas nacionalistas y populistas, cuando los derechos humanos no son negociables y la pelota no se puede pasar a terceros países vecinos, como a Turquía", ha dicho, y ha recordado que para ser un estado miembro de la UE "es obligatorio" respetar los derechos humanos.

Ha denunciado la "incapacidad política" de esos gobiernos para proporcionar protección a personas que escapan de una guerra y también el hecho de que "todos miran a sus propias casas y a la repercusión interna que puede tener el impulsar una política abierta a la inmigración y al asilo".

"Es una cuestión de ética política, porque estas personas no vienen porque quieren, sino porque escapan de una situación insostenible", ha puntualizado.

Para la acogida a refugiados, este investigador también se ha mostrado partidario de que la UE cambie el denominado "sistema Dublín", adoptado en la década de los noventa del siglo pasado y que establece que la responsabilidad de examinar las solicitudes de asilo en la UE corresponde al Estado miembro de primera entrada. De esta manera, "se deja en manos" de Grecia, Italia, Hungría o la República Checa, y del resto de países que están ubicados en las fronteras exteriores del espacio Schengen, la "responsabilidad" de todos los refugiados.