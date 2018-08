Internacional

Referéndum el 23 de junio

El alcalde de Londres apoya la salida del Reino Unido de la UE

Agencias | Redacción

22/02/2016

“Con un gran dolor en el corazón, porque lo último que quería era ir contra Cameron o el Gobierno, pero no creo que haya otra cosa que pueda hacer", ha dicho Boris Johnson.

El alcalde de Londres, Boris Johnson, ha anunciado este domingo que hará campaña a favor de la salida de Reino Unido de la UE, asegurando que ha tomado la decisión "con un gran dolor en el corazón".

Johnson pertenece al Partido Conservador del primer ministro David Cameron, quien ha abogará por la continuidad en la UE tras lograr concesiones de Bruselas. El referéndum se celebrará el 23 de junio.

"Me gustaría ver una nueva relación basada en más comercio, en la cooperación, con mucho menos de ese elemento supranacional. De ahí parto, y por eso he decidido, con un gran dolor en el corazón, porque lo último que quería era ir contra Cameron o el Gobierno, pero no creo que haya otra cosa que pueda hacer", ha dicho.

"Abogaré por 'Vota Abandonar', o como sea que se llame ese equipo. Entiendo que hay muchos de ellos, ya que quiero un mejor acuerdo para la gente de este país, para ahorrarles dinero y tomar el control. De esto es de lo que se trata", ha remachado, según ha informado el diario británico The Guardian.

?Lo mejor de los dos mundos?

En respuesta, el Gobierno británico ha dicho que su mensaje es que "quiere que todos los británicos tengan lo mejor de los dos mundos: todas las ventajas de los trabajos y la inversión derivados de pertenecer a la UE, sin los inconvenientes de estar en el euro y abrir las fronteras".

Johnson es diputado en el Parlamento británico, además de alcalde de Londres, y se suma así a seis ministros del Gobierno que ya han anunciado su intención de apoyar la salida.