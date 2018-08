Tusk apela a los 'migrantes económicos a no venir a Europa'

Internacional

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha apelado hoy desde Atenas a todos los "migrantes económicos a no venir a Europa" y ha advertido además de que Grecia "ya no es más un país de tránsito".

"Apelo a todos los migrantes económicos, de donde quiera que procedan, a que no vengan a Europa, que no crean a los traficantes y que no pongan en peligro sus vidas y su dinero", ha dicho Tusk durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego, Alexis Tsipras.

Tusk ha remarcado que "Grecia ya no será más un país de tránsito" y "que las reglas de Schengen entrarán nuevamente en vigor".

Tsipras pedirá '"sanciones"

Tsipras, por su parte, ha anunciado que en la cumbre extraordinaria del próximo lunes pedirá "sanciones" para aquellos países que no cumplen el "principio fundamental" de la Unión Europea (UE) sobre el "reparto solidario de las cargas" entre sus miembros.

"Esperamos que se reconozca que Grecia no puede asumir sola la carga (de los refugiados). El Tratado de Lisboa contempla el reparto solidario de las cargas. Nosotros cumplimos nuestros compromisos y esperamos sanciones para los que no lo hacen", ha dicho el primer ministro griego.

Según Tsipras, Grecia ya ha asumido una carga superior a la posible, lo que no ha impedido que sea fiel a los principios arraigados en su cultura de ofrecer ayuda a las personas necesitadas.

"Grecia hará todo lo posible por ofrecer ayuda a las personas que lo necesitan... Forma parte de nuestra cultura, otros países tienen otra cultura", ha dicho.