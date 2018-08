Internacional

Ben Carson se retira de las primarias republicanas

AGENCIAS | REDACCIÓN

05/03/2016

Sólo ha conseguido ocho delegados de los 1.237 nominaciones para obtener la nominación republicana.

El neurocirujano Ben Carson confirmó hoy que se retira de la carrera presidencial para llegar a la Casa Blanca por el Partido Republicano, al considerar que su discurso alejado de la polémica no encaja en la contienda del movimiento político.

Preguntado por las razones que le han motivado a tomar esta decisión, Carson respondió que no veía matemáticamente posible una victoria, por lo que pidió a sus seguidores que no se queden en casa y voten por otro de sus hasta ahora rivales para no beneficiar a los demócratas.

Tras sus pobres resultados este supermartes, cuando una docena de estados votó en elecciones primarias, el neurocirujano dijo que no veía futuro en su carrera presidencial, rechazó participar en el debate republicano que tuvo lugar anoche en Detroit (Michigan) y avanzó que hablaría de su futuro político en la conferencia conservadora de hoy.

Carson, de 64 años y único aspirante negro a la Presidencia en 2016, solo ha conseguido ocho delegados de los 1.237 necesarios para obtener la nominación republicana, no ha ganado un solo estado y sus mejores resultados los obtuvo en Alaska, donde consiguió un 10,9 % del voto.

