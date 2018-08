Internacional

A los 94 años

Muere la ex primera dama estadounidense Nancy Reagan

AGENCIAS | REDACCIÓN

06/03/2016

Reagan vivía en el barrio de Bel Air, pero en los últimos años su estado de salud estaba muy deteriorado.

La actriz y ex primera dama estadounidense Nancy Reagan ha fallecido a los 94 años de edad, según informa el portal TMZ, que cita fuentes de la propia familia. Reagan vivía en el barrio de Bel Air, pero en los últimos años su estado de salud estaba muy deteriorado, según el portal.

Nacida en la ciudad de Nueva York el 6 de julio de 1921 -aunque en su biografía profesional aparecía como nacida en 1923-, Nancy Reagan se convirtió, tras la muerte de su marido, en 2004, en una activa defensora de la investigación para la cura de la enfermedad de Alzheimer, que sufrió el que fuera mandatario.

Además, trabajó en algunas películas sin mucho éxito antes de conocer a quien sería su marido, el también actor Ronald Reagan, con quien se casó en 1952.

Ambos ocuparon la Casa Blanca durante dos mandatos, entre 1981 y 1989. Durante este periodo fundó la organización contra la droga Just Say No (Di no). Su marido falleció en 2004.

Su tiempo en la Casa Blanca estuvo marcado por el intento de asesinato que sufrió su esposo en 1981 y por la batalla que ella debió afrontar contra el cáncer de pecho que le fue diagnosticado en 1987.