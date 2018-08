Internacional

Obama anuncia nuevas restricciones en el uso de armas nucleares

06/04/2010

Estados Unidos se compromete de forma explícita a reducir el empleo de arsenal atómico a "circunstancias extremas", y se reserva el derecho de modificar su compromiso.

El Gobierno de Estados Unidos se plantea el uso de armas atómicas sólo en "circunstancias extremas" para defender sus intereses vitales o los de sus aliados, según indica su nueva estrategia nuclear, dada a conocer hoy por el Gobierno de Barack Obama.

En esta nueva estrategia, EE.UU. se compromete a "no utilizar ni a amenazar con armas nucleares" a los países que no cuenten con estos arsenales y cumplan sus obligaciones dentro del Tratado de No Proliferación.

En caso de que esos países atacaran a EE.UU. con armas biológicas o químicas, Washington respondería con una fuerza "militar convencional devastadora", según el plan de la Casa Blanca.

Pero EE.UU., matiza el informe, se reserva el derecho de modificar su compromiso ante el "potencial catastrófico de las armas biológicas y los rápidos avances" en esas tecnologías.

En el caso de los países que no respeten el TNP, EE.UU. sí prevé "una estrecha gama de circunstancias en las que las armas nucleares pueden desempeñar un papel".



Por ello, el gobierno estadounidense no está dispuesto a declarar que utilizará "exclusivamente" su arsenal atómico en caso de un ataque nuclear por parte de otro país, como habían esperado algunos sectores progresistas.

El informe alerta también de que el terrorismo nuclear es el "peligro más extremo e inmediato" de la actualidad y grupos como Al Qaeda, añade, están dispuestos a utilizar bombas atómicas si logran hacerse con ellas.

La otra gran amenaza es la "proliferación nuclear", según el documento, que cita en concreto a Irán y Corea del Norte.

La Revisión de la Postura Nuclear ("Nuclear Posture Review" o NPR por sus siglas en inglés) se emite con cada nuevo mandato presidencial por orden del Congreso estadounidense. Hasta ahora, la última databa de 2002, durante el mandato de George W. Bush.

Este informe se ha dado a conocer un día antes de que Obama parta hacia Praga para firmar en la capital checa con el presidente ruso, Dmitri Medvédev, un nuevo tratado de reducción de armamento atómico que sustituirá al START de 1991, que expiró el pasado diciembre.

Además, el presidente estadounidense será el anfitrión la próxima semana en Washington de una cumbre sobre seguridad nuclear a la que están invitados los jefes de Estado o de Gobierno de 44 países, entre ellos España.