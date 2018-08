Internacional

Refugiados

Reino Unido denuncia la desaparición de 129 niños en Calais

Agencias | Redacción

09/04/2016

La comisaria para los Derechos del Niño en Reino Unido, ha pedido que tomen medidas para que los niños abandonados del campamento de refugiados de Calais se reúnan con sus parientes.

La comisaria para los Derechos del Niño en Reino Unido, Anne Longfield, ha pedido a las autoridades francesas que tomen medidas para que los niños abandonados del campamento de refugiados de Calais se reúnan inmediatamente con sus parientes en Reino Unido y ha advertido que al menos 129 pequeños se encuentran ahora mismo en situación de "desaparecidos".



Longfield estima que hay ahora mismo unos 150 niños en el campo de refugiados cuya petición de asilo debería ser aceptada lo más pronto posible porque, según ha denunciado, las autoridades francesas no están protegiendo el campamento como corresponde.



Según la comisaria, los niños desaparecieron en medio del caos en el que se convirtió el desmantelamiento de la llamada 'Jungla', una sección del campamento de Calais, que llevaron a cabo las autoridades francesas a principios de este año.



"Las ONG que trabajan en el campamento han intentado encontrar a los niños haciendo uso de todos sus recursos y las autoridades francesas deben hacer lo mismo", ha lamentado en una misiva recogida por la cadena británica BBC.



"Se trata de un lugar increíblemente peligroso para menores no acompañados", ha añadido, "y esperamos que las autoridades británicas hagan todo lo posible para cuidar de ellos cuando lleguen; como no esperamos menos de las autoridades francesas".



La comisaria, en este sentido, ha declarado que el actual tiempo de espera para aceptar las peticiones de asilo "es inaceptable". "Hay niños que se pasan hasta nueve meses aguardando una respuesta en un lugar donde están expuestos a amenazas como el tráfico humano, violencia, abusos y enfermedades", ha concluido.