El Vaticano cree que Bertone "no debe hacer afirmaciones médicas"

14/04/2010

En un comunicado, el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, ha dicho que las declaraciones de Bertone se referían a la problemática de los abusos por parte de sacerdotes en la Iglesia.

El Vaticano ha salido al paso de las polémicas declaraciones del cardenal Tarcisio Bertone en Chile, en las que relacionaba pedofilia y homosexualidad, y ha señalado que no considera de su competencia hacer afirmaciones generales de carácter psicológico o médico sobre estos asuntos.



"Las autoridades eclesiásticas no consideran de su competencia hacer afirmaciones generales de carácter específicamente psicológico o médico", ha dicho Lombardi.

Con esas palabras, según los analistas, la Santa Sede "se distancia" de lo afirmado por su "número dos" (Bertone).



Las declaraciones de Bertone han desatado una fuerte polémica y

puesto en pie de guerra a los colectivos de homosexuales, entre

ellos el italiano Arcigay, que denunció "el cinismo, la falta de

escrúpulos y la crueldad" de la jerarquía del Vaticano al vincular

la homosexualidad con la pederastia cuando ha tapado delitos

sexuales perpetrados por parte de religiosos sobre menores.