Internacional

Reino Unido

Obama alerta de las consecuencias comerciales del 'Brexit'

Agencias | Redacción

24/04/2016

En una entrevista divulgada por la BBC afirmó que al Reino Unido podría llevarle "hasta diez años" negociar acuerdos comerciales con su país fuera de la Unión Europea (UE).

El presidente de EE. UU., Barack Obama, afirmó que al Reino Unido podría llevarle "hasta diez años" negociar acuerdos comerciales con su país fuera de la Unión Europea (UE), pues el "mayor socio comercial" de Washington es el mercado comunitario, en una entrevista divulgada hoy por la BBC.

El mandatario estadounidense prosigue hoy su gira internacional, que le llevará a Alemania, tras concluir su visita de tres días al Reino Unido, en la que ha respaldado la permanencia británica en el bloque comunitario de cara al próximo referendo del 23 de junio.

Sobre el debate del "Brexit" (salida del Reino Unido del club comunitario), Obama volvió a advertir al citado canal de que éste país perdería influencia a nivel global fuera de los Veintiocho.

"Podrían pasar cinco años a partir de ahora, podrían ser diez años antes de que pudiéramos llegar a algo (en alusión a un tratado comercial entre ambos países)", remarcó el mandatario.

Sus advertencias acerca de las posibles consecuencias del "Brexit" han enojado al campo partidario de la salida en este país, que abandera el alcalde de Londres, Boris Johnson, por considerar esos argumentos "hipócritas" e "irrelevantes".

El primer edil opinó que, al contrario de lo expuesto por Obama, a este país le resultaría más fácil negociar tratados comerciales con Estados Unidos fuera de la UE.

"No hemos tenido un acuerdo comercial con EE. UU. en 43 años, ¿por qué no? ¿Saben por qué no? porque estamos dentro de la Unión Europea", afirmó Johnson.

También la diputada laborista Gisela Stuart, que copreside la campaña favorable a la opción de la salida de la UE, calificó hoy a la BBC de "extraordinario" que EE. UU. inste al Reino Unido a seguir formando parte de "una organización disfuncional".

En su entrevista con la citada cadena, Obama aludió a los comentarios del pasado viernes durante la rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, David Cameron, cuando señaló que este país se quedaría "el último de la cola" a la hora de fraguar acuerdos comerciales con su país fuera del bloque europeo.

"El Reino Unido no podría negociar algo con EE. UU. de manera más rápida que la UE", aclaró hoy al respecto Obama, que agregó que su país no abandonaría sus esfuerzos "para negociar un acuerdo comercial" con su "mayor socio comercial, el mercado europeo".

Durante la charla con la BBC, el presidente tocó otros asuntos de interés, entre los que afirmó que sería "un error" que cualquier país occidental enviara tropas sobre el terreno a Siria, y acerca de la situación en Libia, opinó que conseguir un estado que funcione tiene "enormes ramificaciones" para los países europeos.

Obama dijo además cuáles son sus prioridades para sus últimos nueve meses de mandato, entre las que enumeró implementar el acuerdo de París sobre cambio climático, la campaña contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y concluir un tratado comercial con la UE a fin de recortar tarifas y barreras regulatorias entre su país y el bloque comunitario.