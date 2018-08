Internacional

Primarias

The Rolling Stones pide a Trump que no use su música en campaña

agencias | redacción

05/05/2016

La banda liderada por Mick Jagger se une a las críticas de Adele y R.E.M. por la misma razón.

La banda The Rolling Stones ha pedido este miércoles al precandidato republicano estadounidense Donald Trump que no utilice la música del grupo para su campaña, uniéndose así a artistas como Adele y R.E.M.

"The Rolling Stones nunca autorizó a la campaña de Trump a usar sus canciones y ha pedido que deje de hacerlo de inmediato", ha dicho el portavoz de la banda en un comunicado.

La canción del grupo "You can't always get what you want" sonó al menos cuatro veces antes del mitin de Trump el martes en la localidad de Carmel, en el estado de Indiana, en el que logró una importante victoria.

En febrero, la cantante británica Adele dijo que no había dado permiso para que se usara su música en campañas políticas después de que Trump utilizara su éxito 'Rolling in the Deep' en mitines en Iowa. Por su parte, R.E.M. criticó a Trump por usar su canción 'It's the end of the world as we know it (and I feel fine)" en un evento el año pasado.

