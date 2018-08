Internacional

Análisis

¿Quién gobierna económicamente el mundo?

Jésus Torquemada

29/04/2010

No salen en las fotos, no tienen que rendir cuentas ante parlamentos ni gobiernos la gente normal no saben quiénes son. Pero si ellos dicen que un país se tiene que hundir, se hunde.

Ni G-2, ni G-8, ni G-20, ni Banco Central Europeo ni Fondo Monetario Internacional. Ni políticos que representan a países ni funcionarios nombrados de manera más o menos transparente. El gobierno económico del mundo no está ahora en manos de ninguna de esas instituciones.

Ahora todo depende de lo que deciden unos cuantos señores que hablan inglés en un despacho de Nueva York. No salen en las fotos, no tienen que rendir cuentas ante parlamentos ni gobiernos, la gente normal no saben quiénes son. Pero si ellos dicen que un país se tiene que hundir, se hunde. Nadie se pregunta quién ha nombrado a esos árbitros, ni tampoco qué garantías hay de que sean imparciales; pero eso sí, dicen que Grecia al hoyo, y los mercados les siguen a ciegas. ¿Quién garantiza que ellos o las grandes corporaciones de las que forman parte no están haciendo enormes negocios especulando, gracias a que saben que sus profecías se van a cumplir? Además, tampoco es que sean especialmente sabios. No avisaron de que el banco Lehman Brothers o la aseguradora AIG se estaban hundiendo. ¿Fueron simplemente ineptos o tenían intereses ocultos detrás? ¿No es también sospechoso que todas esas agencias, Standard &' || 'amp; Poor’s, Moody’s y Fitch, tengan su sede en Nueva York? ¿Quizá por eso no rebajan nunca la calidad de la deuda de Estados Unidos de América? Porque, si se mira bien el ingente déficit comercial y el abismal déficit público de Estados Unidos de América, a lo mejor la deuda pública de ese país no es mucho más sólida que la de algunos países a los que esas agencias están alegremente quitando y poniendo signos positivos y negativos.





