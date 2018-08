Internacional

En Times Square

Talibanes paquistaníes reivincidan el atentado fallido de New York

Redacción

03/05/2010

Las alarmas saltaron cuando un policía observó que salía humo de un paquete colocado en el asiento trasero de un todoterreno. Los servicios secretos de Paquistán restan credibilidad al mensaje.

Los talibán paquistaníes han reivindicado el intento de atentado perpetrado en Times Square, en pleno centro de New York, a través de un mensaje colgado en una página web islamista.



"Los talibán paquistaníes proclaman su responsabilidad en el ataque de Nueva York en venganza por los dos líderes y mártires musulmanes Al Baghdadi y Al Muhajir", explica el comunicado.



Los servicios secretos paquistaníes (ISI), en cambio, han manifestado sus dudas sobre la veracidad del comunicado.

"No hay forma creíble de demostrar que los talibán tengan este tipo de capacidad para intentar un atentado así en el corazón de Estados Unidos", ha indicado un portavoz del ISI. "Es mucho más fácil lanzar una reivindicación que llevarlo a cabo de verdad".



La Policía neoyorkina ha confirmado que un vehículo que sufrió un pequeño incendio en la tarde del sábado en la neoyorquina Times Square era un coche bomba, al haber encontrado en su interior material explosivos y un temporizador.



"Se trata de un coche bomba estacionado entre la Séptima y Octava avenida", ha declarado esta noche a la prensa el portavoz de la policía de Nueva York, Paul J. Browne.



Explosivo de fabricación "amateur"



El vehículo contenía un "dispositivo explosivo" de fabricación "amateur", que, sin embargo, podría haber provocado un incidente "muy mortífero", según ha confirmado el alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg.



En el interior del vehículo se ha encontrado material explosivo, como tanques de propano, pólvora, gasolina y un artefacto que parece ser un temporizador, según ha informado el The New York Times.



Las alarmas saltaron a media tarde, cuando un policía observó que salía humo de un paquete colocado en el asiento trasero de un todoterreno. Tras hacer las comprobaciones pertinentes, averiguó que la placa de la matrícula no coincidía con el modelo.



De inmediato se ordenó el desalojo y acordonamiento de las calles adyacentes y se envió un equipo especializado y un robot, que rompió las ventanas del vehículo para inspeccionar su interior.



El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha elogiado la "rápida acción" de la Policía de Nueva York a la hora de acometer la evacuación de Times Square, ha informado la Casa Blanca a través de un comunicado.