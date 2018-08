Internacional

Energía atómica

Ahmadineyad pide la suspensión de EE. UU. de la OIEA

Redacción

03/05/2010

EE. UU., Reino Unido y Francia han respondido ausentándose de la Asamblea General en que se desarrolla el debate.

El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, ha pedido hoy la suspensión de Estados Unidos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) por haber sido el único país en lanzar una bomba atómica.

Ahmadineyad ha exigido que Washington se retire de ese organismo "por haber lanzado dos bombas nucleares contra Japón y haber utilizado armamento con uranio empobrecido en la guerra de Irak", a lo que EE. UU., Reino Unido y Francia han respondido ausentándose de la Asamblea General en que se desarrolla el debate.

Ahmadineyad, que ha realizado un discurso en el que ha reiterado posiciones ya conocidas sobre su programa nuclear y sobre Israel, ha pedido también que "cese toda cooperación nuclear con los países que no son miembros del Tratado de No Proliferación (TNP) y que se castigue a quienes la mantengan", en una referencia indirecta a Israel, que no es signatario del TNP y tiene un presunto arsenal atómico.

Doble rasero

Ha denunciado de nuevo lo que considera el doble rasero de Occidente en asuntos de desarme nuclear y ha acusado a Israel de tener "cientos de cabezas nucleares" que amenazan a los pueblos de la región.

Las críticas del presidente de Irán, el único jefe de estado que asiste a la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación, se han dirigido también hacia el Consejo de Seguridad de la ONU, al que ha acusado de "injusto e ineficiente", además de "estar al servicio de los intereses de los estados con armamento nuclear".

Antes de la intervención del político iraní, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, había pedido al Gobierno de Teherán que disipara las dudas de la comunidad internacional sobre su programa nuclear, del que se sospecha que tenga un doble uso militar y civil.