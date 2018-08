Internacional

Elecciones en el Reino Unido

Cameron y Clegg inician los contactos para formar Gobierno

Redacción

07/05/2010

Cameron se ha mostrado dispuesto a abordar temas cruciales para la tercera formación del país, como la reforma del sistema electoral. Las llaves de Downing Street las tiene Clegg.

El candidato conservador en las elecciones británicas del 6 de mayo, David Cameron, y el líder liberaldemócrata, Nick Clegg, han iniciado ya oficialmente los contactos para sellar una colaboración que permita un Gobierno "más estable" ante la ausencia de mayorías absolutas que, por primera vez desde 1974, han dejado los comicios celebrados ayer, en los que los ''tories'' fueron la fuerza más votada, aunque a 20 escaños de la hegemonía.



Los conservadores de David Cameron han ganado las elecciones del Reino Unido, pero no tienen la mayoría necesaria para gobernar, por lo que el primer ministro, Gordon Brown, no se da por vencido y busca una coalición. No obstante, Cameron ha hecho una oferta de gobierno a los liberaldemócratas de Nick Clegg, en la que se muestra dispuesto a abordar temas cruciales para la tercera formación del país, como la reforma del sistema electoral. Asimismo, ha destacado la importancia de formar un "gobierno estable pronto" por el bien del país.

Ante unos resultados electorales que han creado una gran incertidumbre política, las dos principales formaciones -"tories" y laboristas- se ven ante el dilema de negociar por separado con otros partidos para intentar formar un Gobierno de coalición.

Cuando se han escrutado 649 de los 650 escaños que están en juego en el Parlamento de Westminster, los conservadores obtienen 306 asientos, los laboristas de Brown 258 y los liberaldemócratas de Nick Clegg 57.

Si bien los "tories" tienen más escaños, no llegan a la cifra de 326 necesaria para gobernar en solitario, lo que ha creado el llamado "Hung Parliament" (Parlamento colgado, sin mayoría absoluta) que obliga a los partidos a negociar una coalición. Es la primera vez en 36 años que la Cámara no tiene mayoría absoluta.

Ante una situación así, la Constitución autoriza a Gordon Brown a permanecer al frente del Gobierno mientras hay negociaciones entre los partidos, y la reina Isabel II, que como manda la tradición hubiera pedido al ganador que formase hoy mismo gobierno, espera en el Palacio de Buckingham.

Según los medios británicos, Brown considera que el Gobierno en el poder tiene prioridad de formar la nueva Administración aun sin tener la mayor cantidad de escaños.

Brown puede argumentar que un Gobierno mayoritario de coalición sería mejor en momentos de incertidumbre económica como la actual que una administración minoritaria.

Es posible, según los analistas, que Brown busque la coalición con los liberaldemócratas de Nick Clegg (terceros del país), pero también con los nacionalistas galeses (3) y escoceses (6).

Mientras tanto, Cameron ha presionado de alguna manera a Brown al afirmar que el laborismo ha perdido el mandato para gobernar.

Según los expertos, el líder conservador puede entrar en coalición con los unionistas de Irlanda del Norte, pero éstos solo han sacado ocho escaños, cifra insuficiente para los conservadores.

La incógnita Clegg

Con todo, las llaves de Downing Street las tiene Clegg, aunque su próximo movimiento sigue siendo una incógnita. De momento solo ha señalado que, como ganadores, corresponde a los conservadores tomar la iniciativa para intentar formar gobierno, aunque no ha aclarado a quién apoyaría en un hipotético ejecutivo.

El líder liberaldemócrata podría negociar tanto con conservadores como laboristas para ver quién hace la mejor oferta, como la convocatoria de un referéndum sobre la reforma del sistema electoral.

El partido de Clegg insiste en esta reforma porque el sistema de mayoría simple a una sola vuelta del Reino Unido favorece el bipartidismo entre "tories" y laboristas y deja a un lado a las formaciones más pequeñas.