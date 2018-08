Internacional

Incidentes en la Eurcopa 2016

Francia prohibirá la venta de alcohol en las ciudades de la Eurocopa

Agencias | Redacción

12/06/2016

Por su parte, la UEFA ha asegurado que no dudará en expulsar a Rusia e Inglaterra de la Eurocopa si se repitieran los incidentes.

Noticias (1) Varios heridos en Marsella y Niza en enfrentamientos entre aficionados

Francia va a ampliar la prohibición de la venta y el consumo de alcohol en los perímetros sensibles de las ciudades sede de la Eurocopa de fútbol, algo que se impondrá tanto los días de partido como la víspera.

El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, en una comparecencia ante la prensa en reacción a los altercados de ayer en Marsella entre hinchas ingleses y rusos, explicó que había pedido a los prefectos (delegados del Gobierno) que apliquen esas prohibiciones "la víspera y los días de partidos y los días de apertura de las zonas de hinchas".

El ministro añadió que los prefectos también podrán establecer interdicciones en las terrazas de bares y restaurantes para evitar instrumentos "susceptibles de ser utilizados como proyectiles".

Además, a los aficionados que sean identificados por haber participado en incidentes, la autoridad administrativa les impedirá acercarse a los estadios, a las zonas de hinchas y a otras áreas que se consideren potencialmente conflictivas en las ciudades sede de la Eurocopa.

Ayer hubo ocho detenidos durante las algaradas de Marsella, que se añadían a siete la víspera, cuando ya se habían registrado violencias pero de mucha menor gravedad. De la decena que seguían bajo arresto, varios serán juzgados a partir de mañana por el procedimiento de comparecencia inmediata, indicó la Fiscalía.

La UEFA amenaza con expulsar a rusos e ingleses

El Comité Ejecutivo de la UEFA se reunió de urgencia en París y su veredicto fue contundente al asegurar que no dudarán en expulsar a ambos países de la Eurocopa si esos hechos se repitieran.



El organismo que rige el fútbol europeo, responsable de la competición, urgió a las federaciones de Rusia e Inglaterra a que pidan a sus aficionados que no repitan los comportamientos que han marcado de forma dramática el inicio de la Eurocopa.



"Tal comportamiento es inaceptable por los supuestos seguidores de Inglaterra y Rusia, que no tienen cabida en el fútbol, un deporte que debemos proteger y defender", escribió la UEFA en una misiva enviada a ambas federaciones.

