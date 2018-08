Internacional

Referéndum del 23 de junio

Favorables y contrarios al 'Brexit' encaran la recta final

20/06/2016

A tres días del decisivo referéndum, las encuestas apunta a una ligera subida de los partidarios a la continuidad en la UE.

Los dos bandos del referéndum europeo retomaron ayer, domingo, los actos de la campaña tras una pausa de tres días por el asesinato de la diputada laborista Jo Cox, intensificando sus mensajes a favor y en contra de la Unión Europea en una acalorada recta final.

Los políticos han recurrido a los dominicales nacionales para transmitir la relevancia de acudir a las urnas el próximo jueves, donde los votantes afrontan una decisión "existencial", según advirtió el primer ministro, David Cameron, al Daily Telegraph.

Favorable a que este país no rompa relaciones con Bruselas, el primer ministro ha indicado que los británicos optarán por un escenario para el que no habrá "vuelta atrás", incidiendo en que la consulta será "irreversible".

Abogar por el "Brexit" -salida del bloque común- será "un gran error", según su argumento, que derivará en una "incertidumbre" que durará una década.

Cameron ha apuntado además que un voto por la permanencia representa todo por lo que luchó la diputada laborista proeuropea Jo Cox, asesinada a tiros el jueves en Birstall (al norte del país) por un hombre con supuesto vínculos neonazis y problema mentales.

La trágica muerte de la parlamentaria, de 41 años, ha sumido en shock a este país y ha puesto en entredicho el tono crispado de los argumentos empleados en el debate sobre Europa, en particular al tratar los dos puntos más espinosos: inmigración y economía.

Efecto del asesinato de Cox



Está por ver si el funesto crimen del pasado jueves acaba afectando a los indecisos, todavía entre un 10 y un 12%, aunque resulta virtualmente imposible verificar que un asesinato considerado ideológico, el primero de un político en Reino Unido desde 1990, se deja notar en las urnas.

Por el momento, son pocas las encuestas realizadas tras la muerte de Cox, pero la más destacada evidencia un cierto repunte a las opciones de la permanencia. La influencia del trágico desenlace, en cualquier caso, se manifestaría, a priori, entre aquellos que no han resuelto por qué opción se decantarán este jueves.

Así, acuerdo con un sondeo de Opinium para The Observer, ocho de cada diez de los que ya han manifestado su apuesta están seguros de que no cambiarán de opinión. Los que todavía no la tienen clara, en cualquier caso, apuntan más hacia la permanencia, un 36%, frente a un 28% que mantiene que está sopesando votar por la salida.

Entretanto, los europeos desean mayoritariamente (54%) que Reino Unido siga integrado en la Unión Europea (UE), pero no les asusta tanto que ese país llegue a abandonar el bloque, de pronunciarse los británicos a favor del "Brexit".

Según una encuesta difundida este lunes por la Fundación Bertelsmann, un 21 % de los consultados se pronuncia a favor de que Reino Unido deje el bloque comunitario. Examinados por países, los españoles y polacos son los más partidarios de seguir teniendo a los británicos como socios en la UE -con un 64 y un 65 %, respectivamente-, mientras que el porcentaje baja al 55 % en los italianos y al 54 % en el caso de los alemanes.

