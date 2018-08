Internacional

'Brexit'

La Eurocámara pide reformar la UE con una 'revisión de los Tratados'

agencias | redacción

28/06/2016

Jean-Claude Juncker ha prohibido a sus comisarios negociar en secreto con representantes británicos hasta que no haya una notificación oficial por parte del Reino Unido.

El Parlamento Europeo (PE) ha pedido hoy trazar "una hoja de ruta" para reformar la Unión Europea (UE) tras el resultado de referéndum británico, basada en el Tratado de Lisboa y que se complete "con una revisión de los tratados".

"El núcleo de la UE debe reforzarse y hay que evitar las soluciones a la carta", señala el texto aprobado hoy por el pleno de la Eurocámara. Se trata de una propuesta de los grandes grupos políticos del PE, populares, socialistas, liberales y los Verdes, y aprobada por 395 votos a favor, 200 en contra y 71 abstenciones.

Los líderes de la Unión Europea están reunidos hoy en Bruselas para debatir las consecuencias del Brexit y pedir "claridad" a su colega británico, David Cameron, sobre cuáles son sus planes para conducir la salida de Reino Unido del club comunitario.

En este sentido, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha prohibido a los comisarios y funcionarios de la institución establecer conversaciones sobre el 'Brexit' con representantes británicos hasta que no haya una notificación oficial por parte del Reino Unido".

Los dirigentes de la Unión Europea temen que la incertidumbre pase factura al proyecto europeo y alimente el "efecto contagio" en otros movimientos euroescépticos del continente, dañando los intereses comunes y su peso en la negociación.

Por ello advierten de que "no habrá ningún tipo de negociación, ya sea formal o informal, mientras no se active el artículo 50 del Tratado de la UE".

"ACUERDO SENSATO SIN ARANCELES"

Por su parte, el líder del partido independentista británico (UKIP), Nigel Farage, ha dicho que la UE "niega" el "fracaso" de su proyecto y ha pedido un diálogo para lograr "un acuerdo sensato sin aranceles".

"La razón por la que están ustedes tan tristes y tan enfadados está clara: ustedes están negando el fracaso de su proyecto europeo", ha dicho a los europarlamentarios.

Farage, quien ha sido abucheado en el pleno cuando tomó la palabra, se ha mostrado convencido de que "sin acuerdo, la UE perdería más que el Reino Unido".

REINO UNIDO NO PUEDE "MANIPULAR" LAS FUTURAS NEGOCIACIONES

La canciller alemana, Angela Merkel, ha llamado a seguir adelante con la integración europea y ha advertido de que quien opte por abandonar el bloque tendrá que renunciar también a los privilegios que conlleva formar parte del mismo.

Ángela Merkel hoy en el Parlamento alemán

Merkel ha insistido en que hasta que Londres no inicie formalmente su salida no podrá comenzar ninguna negociación, formal o informal, con la UE, y ha recordado que mientras que esto no ocurra y no concluya el proceso, el país seguirá siendo miembro del bloque.

En este sentido, ha advertido de que Reino Unido no puede "manipular" las futuras negociaciones y que quien opta por salir de la UE no puede querer mantener los privilegios si no mantiene también las obligaciones.

Asimismo, la canciller ha afirmado que el Reino Unido no podrá mantener el acceso al mercado único de la Unión Europea si niega la libre circulación de ciudadanos comunitarios a su territorio.