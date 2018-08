Internacional

Negociaciones tras el 'Brexit'

Escocia optimista sobre su futuro en la UE, pese a las voces en contra

Agencias | Redacción

30/06/2016

Los primeros mandatarios de España y Francia se mostraron contrarios a esta opción.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se mostró ayer miércoles "optimista" sobre la posibilidad de encontrar una vía que permita a ese territorio permanecer en la Unión Europea (UE) pese al "Brexit", aunque reconoció las dificultades de esas aspiraciones.

Sturgeon realizó ayer una visita a Bruselas en la que se entrevistó con responsables de las instituciones europeas, incluido el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y el de la Eurocámara, Martin Schulz.

Al término de los encuentros dijo en rueda de prensa que las reuniones habían sido "efectivas" y que se va con una sensación "optimista" tras su visita a la capital europea, donde ha encontrado, dijo, "una voluntad de escuchar".

Reconoció, no obstante, que no "subestima las dificultades" que afronta la voluntad escocesa.

Hizo hincapié en que su visita se produce solo unos días después del voto británico en favor de la salida de la UE, porque Escocia quiere dejar claro desde este primer momento que aspira a permanecer en la Unión, de cara a las futuras negociaciones de separación entre el Reino Unido y los Veintisiete.

"Por mi parte he enfatizado que Escocia quiere seguir siendo parte de la UE y tengo un deber como ministra principal de buscar la manera de responder a la voluntad democrática de Escocia", dijo Sturgeon, que recordó que en su región más del 60 % de la población votó por permanecer en el club comunitario.

Sugirió incluso la posibilidad de volver a plantear una consulta sobre la independencia escocesa del Reino Unido, tras el referendo que tuvo lugar en 2014, para facilitar el encaje del territorio en la Unión.

En caso de que esa nueva consulta se llevara a cabo, "habrá diferentes argumentos y un debate diferente de los que tuvimos en 2014", consideró.

España y Francia, en contra

En la primera cumbre a veintisiete sin el Reino Unido celebrada ayer miércoles, tanto el presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, como el presidente francés, François Hollande, se refirieron a Escocia.

Rajoy dijo al término de la reunión que "si el Reino Unido se va en la negociación, Escocia también se va de las instituciones de la UE", y Hollande advirtió de que la negociación "se hará con el Reino Unido, no con una parte del Reino Unido".

El presidente francés matizó que "en función de cómo sea esa negociación, podrá quizá considerarse una solución o situación que podría concernir a Escocia, pero no antes de esa negociación".

Sturgeon aseguró no estar sorprendida por la respuesta de Rajoy: "No me sorprende en este momento", señaló la ministra principal de Escocia, a la vez que añadió que "estamos en una etapa temprana".

Las instituciones europeas a la expectativa

Los representantes de las instituciones europeas, por su parte, escucharon la posición de Sturgeon, pero le advirtieron de que no interferirán en un "proceso interno".

"Ni Donald (Tusk, presidente del Consejo Europeo) ni yo (Jean-Claude Juncker presidente de la CE) tenemos la intención de interferir en un proceso británico. Esa no es nuestra obligación ni nuestro trabajo", recalcó.