Internacional

En la frontera de Cisjordania

Israel niega la entrada al país al activista político Noam Chomsky

Redacción

17/05/2010

Chomsky iba a dar una conferencia en la universidad palestina de Birzeit, cerca de Jerusalén. El intelectual destaca por sus críticas a la política exterior de EE. UU. y a la ocupación israelí.

Israel ha negado la entrada a Cisjordania al académico estadounidense Noam Chomsky, quien tenía previsto dar una conferencia en la universidad palestina de Birzeit, cerca de Jerusalén.

Al preguntar a los agentes de la frontera la razón de la negativa, le han informado de que se le expondrá en una respuesta por escrito remitida a la Embajada de EE. UU.

"Al Gobierno no le gusta el tipo de cosas que digo y no les ha gustado que yo fuera sólo a Birzeit y no a una universidad israelí", ha declarado el lingüista, filósofo y activista político de origen judío.

Una portavoz del Ministerio de Interior israelí ha afirmado que están tratando de aclarar el asunto y así poder permitir la entrada al profesor Chomsky: "Estamos intentando aclarar las cosas con el Ejército y si no hay ninguna objeción, no vemos razón para que no se le permita la entrada".

Chomsky es un intelectual de izquierdas mundialmente reconocido y destaca por sus críticas a la política exterior de EE. UU. y a la ocupación israelí de los territorios palestinos.