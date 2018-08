Internacional

Dallas (EE. UU.)

Cinco policías muertos en una protesta contra la violencia policial

Agencias | Redacción

08/07/2016

Otros seis agentes han resultado heridos. Al parecer, dos francotiradores les han disparado desde posiciones elevadas. Dos de los heridos se encuentran en situación "crítica".

Cinco policías han muerto hoy y otros seis han resultado heridos durante una manifestación contra la violencia policial en Dallas (Texas, EE. UU.). Dos francotiradores les han disparado desde posiciones elevadas, ha informado la Policía de Dallas.

En un comunicado, la Policía ha indicado que de los seis heridos, dos se encuentran en condición "crítica" y otros dos están en el quirófano siendo operados.

Además, otra persona, un civil, ha resultado herido por los disparos, pero se desconoce su estado.

La Policía ha puesto en libertad a uno de los tres detenidos hasta el momento. El hombre puesto en libertad, identificado como Mark Hughes, se entregó a las fuerzas policiales después de que la Policía de Dallas colgara su foto en Twitter -- vestido con una camiseta de camuflaje y un fusil de asalto al hombro -- y le considerara "un sospechoso".

Hughes se presentó poco después ante los agentes, rodeado de cámaras y familiares, a quienes entregó su arma. "Nada más ver mi foto, hice que se detuviera un coche de Policía", ha explicado Hughes ante las cámaras de la CBS.

"Mi hermano podría haber muerto porque alguien cometió la irresponsabilidad de colgar su imagen en Twitter", ha declarado su hermano pequeño, Corey Hughes, ante la misma cadena. "No hemos hecho más que cooperar con la Policía", ha asegurado.

Fotografía divulgada por la Policía. Foto: EFE

Obama: "Todos debemos estar preocupados"

El presidente de EE. UU., Barack Obama, ha abordado la violencia policial contra los negros que en las últimas horas se ha cobrado la vida de otros dos jóvenes afroamericanos en su país y ha asegurado que todos los estadounidenses deben estar preocupados por estos sucesos.

"Cuando ocurren incidentes como estos, hay gente que siente que no se la trata igual a causa del color de la piel. Esta no es una cuestión blanca, no es una cuestión hispana, es una cuestión estadounidense", ha indicado Obama en una rueda de prensa televisada desde Varsovia, donde asistirá a una cumbre de la OTAN.

Manifestantes de 'Black Lives Matter' (Las vidas negras importan) marchan en Nueva York. Foto: EFE

Según el jefe de Policía de Dallas, David Brown, los dos francotiradores "querían herir o matar al máximo número posible de agentes", por lo que prepararon una emboscada y algunos de los agentes recibieron los disparos por la espalda.

Alrededor de un centenar de agentes habían sido desplegados en el centro de Dallas con motivo de la marcha contra la violencia policial.

Tensión racial

Estados Unidos vuelve a vivir jornadas de protesta en las calles de sus principales ciudades tras las muertes de dos afroamericanos a manos de la Policía, uno en Luisiana el martes y otro en Minnesota el miércoles, y la publicación de sendos vídeos en las redes sociales que muestran los incidentes.

La tensión racial ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad en EE. UU. tras las muertes de Alton Sterling, un hombre negro de 37 años fallecido el martes en Baton Rouge (Luisiana) a manos de dos policías blancos, y del joven Philando Castile, que perdió la vida anoche en Falcon Heights (Minnesota) en otro incidente con agentes mientras se encontraba en su vehículo.

El Departamento de Justicia, encargado de investigar crímenes raciales, y el Buró Federal de Investigación (FBI), han abierto una indagación sobre la muerte de Sterling, grabada con la cámara de un teléfono móvil y cuyas imágenes han provocado numerosas protestas.