Internacional

Intento de golpe de Estado

Al menos 265 muertos en el fallido golpe de Estado de Turquía

AGENCIAS | REDACCIÓN

16/07/2016

Además, más de 1.440 personas han resultado heridas. Por otra parte, ya son 2.839 los detenidos por su presunta vinculación con el golpe.

Al menos 265 personas han muerto y 1.440 han resultado heridas durante el fallido golpe de Estado de Turquía que ha tenido lugar este viernes contra el Gobierno del presidente, Recep Tayyip Erdogan, según el último balance de las autoridades turcas. Entre los fallecidos se ha contabilizado a 161 civiles y policías, además de 104 militares.

Yildirim ha afirmado hoy que el Gobierno ha recuperado el control del país después del fallido intento de golpe militar. "La situación está bajo control", ha asegurado.

Los disturbios se han extendido en diferentes áreas de las principales ciudades, Estambul y Ankara, y en el aeropuerto de Atatürk, en Estambul.

El número de detenidos por su presunta vinculación con el intento de golpe de Estado en Turquía ha ascendido a 2.839, según ha precisado el primer ministro turco. Además, Ankara ha anunciado la destitución de 5 generales y 29 coroneles relacionados supuestamente con la intentona golpista.

Por otra parte, las autoridades turcas han informado de la detención del comandante del Segundo Ejército turco, el general Adem Huduti, y del comandante del Cuerpo del Tercer Ejército, Erdal Ozturk, por su presunta implicación en el golpe de Estado del viernes.

El jefe del Estado Mayor de Turquía, Hulusi Akar, ha sido rescatado este sábado por la mañana, tras permanecer secuestrado por los golpistas. El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, había nombrado previamente al primer comandante del Ejército Umit Dundar como jefe del Estado mayor en funciones, debido a la ausencia de Akar, cuyo paradero se desconocía.

Extradición de Gülen

Asimismo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha hecho un llamamiento público a Estados Unidos para que este país entregue a Ankara al predicador Fethullah Gülen, de 75 años, dirigente de una cofradía a la que el Gobierno turco atribuye la responsabilidad del golpe militar abortado esta madrugada.

El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, instó a Turquía a presentar pruebas de que, como sospecha el Gobierno turco, Fetullah Gülen, residente en Estados Unidos, está detrás del intento de golpe de Estado. "No hemos recibido ninguna petición del Gobierno turco" sobre la extradición de Gülen, indicó Kerry, aunque sí que señaló que "esperamos que haya preguntas" sobre él.

Cronología de los hechos

En torno a las 21:30 de ayer viernes, un grupo de militares se alzó contra el Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Los puntos calientes del levantamiento militar fueron Estambul y Ankara.

La facción rebelde, que se sepa hasta el momento, estaba formada por más de un centenar de militares, equipados con tanques e incluso un helicóptero de combate que provocaron el pánico entre la población.

El cierre de los puentes del Bósforo y de Fatih Sultan en torno a las 21:30 horas apuntaban lo que comenzaría media hora después. Los residentes de Ankara y Estambul atestiguaron el vuelo a ras de los tejados de aviones y helicópteros de combate y el sonido de varios disparos. El Gobierno turco confirmó el golpe de Estado en torno a las 22:00 horas a través del primer ministro, Binali Yildirim. El presidente Erdogan estaba en esos momentos con su familia, disfrutando de unas vacaciones en la ciudad de Bodrum, en el suroeste del país.

Sobre las 23:05 horas, los golpistas procedieron a tomar la sede de la cadena turca TRT, donde emitieron su comunicado. Primero, anunciaron la creación de una junta militar interina, llamada "Consejo de la Paz", garante de una "nueva Constitución" y con la voluntad de "conservar todos los acuerdos internacionales mantenidos hasta el momento" antes de declarar la ley marcial y el toque de queda. Además de la emisora de televisión TRT los golpistas ocuparon temporalmente la cadena CNNTürk.

Erdogan hizo su aparición 25 minutos después de esa declaración de los golpistas. Lo hizo a través de un teléfono móvil en una llamada de voz e imagen mediante la aplicación Facetime a la cadena CNN Turk, donde sentó las bases de su mensaje de contraataque que repetiría durante las próximas horas: acusó de la asonada a una "estructura de poder paralela" -- la definición que emplea para describir las tácticas de su enemigo el clérigo turco Fetulá Gulen, mientras fuentes cercanas al clérigo desmentían toda participación -- antes de anunciar "el máximo castigo para los implicados". Además, llamó a sus partidarios a combatir a los tanques en las calles y, respondiendo a la llamada, decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles de Ankara y Estambul enarbolando banderas turcas para rechazar el golpe.

Erdogan pidió a la población salir a la calle contra el golpe. Foto: EiTB

A partir de ahí, más violencia. Primero con el ataque efectuado supuestamente por el helicóptero de combate en manos de los golpistas sobre población civil -- el helicóptero fue destruido minutos después por un caza de combate --, y a continuación con una operación de los sublevados contra el Parlamento turco en Ankara, bombardeado con proyectiles de tanque. A lo largo de la noche también se registraron fuertes enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto de Ataturk y en la sede de las fuerzas especiales en el barrio de Gulbasi, Ankara, donde los golpistas mataron al menos a 17 policías.

La llegada de Erdogan a Estambul -tras la liberación del aeropuerto internacional Atatürk de Estambul- en torno a las 03:00 horas de la madrugada en un baño de multitudes terminó por desactivar el golpe pero no ha dio ni mucho menos por zanjados los enfrentamientos. "El Gobierno elegido por el pueblo turco está en disposición de gobernar y va a seguir haciéndolo", proclamó el mandatario en la breve rueda de prensa que ofreció a su llegada a Estambul. Erdogan explicóo que lo ocurrido es "un acto de traición" de "unos pocos que no han sabido digerir la unidad nacional" y, en lugar de "ser leales a su país", se han decantado por "recibir órdenes de Pensilvania", donde reside Gulen. "Pagarán un alto precio", afirmó. Para el jefe de Estado esta asonada ha demostrado la "necesidad" de iniciar "un proceso de limpieza" en las Fuerzas Armadas con el fin de erradicar las "estructuras paralelas", término que suele usar para referirse a los simpatizantes de Gulen.

El clérigo Gulen, sin embargo, ha condenado los hechos desde su exilio en Estados Unidos y ha rechazado "categóricamente" estar detrás de la rebelión militar. Además, ha apuntado la posibilidad de que el golpe haya sido simulado. Gulen ha argumentado que la democracia no se logra a través de una acción militar y ha cargado contra el Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. "Parece que no toleran ningún movimiento, a ningún grupo, a ninguna organización que no esté bajo su control", ha añadido.

Los combates continuaban esta mañana, pero cientos de militares implicados en la violenta intentona golpista se han rendido durante la jornada.

Silencio de la comunidad internacional durante las primeras horas



No sería hasta en torno a las 01:00 de este sábado cuando el presidente estadounidense, Barack Obama, declaró su apoyo incondicional al Gobierno turco, poniendo en marcha una cadena de apoyos seguida por la Unión Europea, España, México, Alemania y más países, mientras partidos de oposición al presidente -- republicanos, nacionalistas, y la formación prokurda del HDP -- lanzaban un mensaje a favor del sistema democrático en el país y contra el golpe de Estado.

El Parlamento turco celebra su primera sesión tras el fallido golpe de Estado

El Parlamento de Turquía ha celebrado este sábado su primeras sesión tras el fallido golpe de Estado de la pasada madrugada.

La sesión se ha celebrado en el edificio del Parlamento de Ankara, que durante el violento golpe fue bombardeado por la aviación turca y parcialmente dañado, aunque no causó víctimas mortales.

Primera sesión en el Parlamento de Turquía tras el fallido golpe de Estado. Foto: EFE

Según las imágenes de televisión retransmitidas por las emisoras locales, los diputados de los cuatro partidos (el islamista AKP, el socialdemócrata CHP, el nacionalista MHP y el pro-kurdo HDP) mantuvieron un minutos de silencio en memoria a las víctimas.

El propio Erdogan no estaba presente en la sesión parlamentaria, a la que si acudieron los diputados de los cuatro partidos con representación en el Parlamento de Turquía.

El Gobierno de Erdogan arremete contra los jueces

Las autoridades turcas han arremetido contra los organismos judiciales y los jueces en particular. Así, han destituido a 2.745 jueces, además de detener a 10 jueces y emitir orden de arresto contra 140 jueces.

La Policía turca ha detenido a 10 jueces del 'Danistay', uno de los organismos supremos de la Judicatura turca y máxima autoridad para contenciosos administrativos, informó la agencia turca Anadolu. Otros 38 miembros de este cuerpo están en búsqueda y captura, ha agregado la cadena privada NTV. Además se ha emitido orden de arresto contra 140 jueces del Tribunal Supremo (Yargitay), ha señalado la citada emisora.

Un helicóptero militar turco aterriza en Grecia y sus tripulantes piden asilo

Ocho turcos que han desertado y aterrizado en un helicóptero de las Fuerzas Armadas en Grecia han pedido asilo en Grecia.

Las autoridades griegas han detenido a los ocho hombres -7 militares y un civil- después de que aterrizasen a bordo de un Black Hawk en la ciudad de Alejandrópolis, en el norte del país.

El Gobierno griego ha prometido que devolverá el helicóptero a Turquía, pero desde el país vecino se ha reclamado también a los militares. El ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, ha exigido la repatriación "inmediata" de los ocho "traidores".

Tras hablar con su homologo griego, Cavusoglu ha anunciado que Grecia entregará a las autoridades turcas a los ocho "traidores" lo antes posible.