Internacional

Ansbach

Un refugiado sirio muere al detonar una bomba en el sur de Alemania

Agencias | Redacción

25/07/2016

Hirió al menos a 12 personas. El hombre, que vivía en un albergue de Ansbach, llegó hace dos años a Alemania y solicitó asilo, pero su petición fue denegada el año pasado.

Un solicitante de asilo sirio de 27 años murió ayer por la noche al detonar un artefacto explosivo, que hirió al menos a 12 personas, en la localidad de Ansbach (sur de Alemania).

El ministro de Interior de Baviera, Joachim Herrmann, ha explicado en rueda de prensa que el atacante tenía en su teléfono móvil y en su ordenador vídeos de contenido yihadista, entre ellos al menos uno en el que juraba lealtad a Estado Islámico. El terrorista, cuya identidad no ha trascendido, jura lealtad al líder de la organización terrorista Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, si bien no existen indicios que confirmen la implicación de algún grupo internacional en este atentado. Asimismo, amenaza en árabe con cometer atentados como "venganza" contra Alemania. Herrmann ha ofrecido estas conclusiones tras una "traducción provisional" de la documentación y ha subrayado, ya "sin duda", no sólo que lo ocurrido en Ansbach se trató de un "ataque terrorista", sino que tenía "trasfondo islamista".

Las autoridades se han incautado de numerosas pruebas en un registro de la vivienda del autor y, de esta forma, han podido confirmar que el terrorista pretendía causar más víctimas y no ser el único fallecido, a la espera de los análisis que se realicen de dichas evidencias en las próximas horas. Entre los objetos hallados figura material con el que se habrían podido fabricar otras bombas, informa el periódico 'Die Welt'.

Los investigadores se centran en el entorno y los contactos del hombre, que tenía antecedentes policiales. Según Herrmann, intentó suicidarse en dos ocasiones previas y había pasado por un hospital psiquiátrico.

Según la Policía, el hombre intentó entrar al festival de música que se celebraba en el centro de la ciudad con asistencia de 2.500 personas, pero no se le dejó pasar porque no tenía entrada.

Se está investigando un teléfono móvil que llevaba y también la composición del artefacto explosivo, que contenía piezas de metal.

El hombre, que vivía en un albergue de Ansbach, llegó hace dos años a Alemania y solicitó asilo, pero su petición fue denegada el año pasado y el Gobierno federal ha confirmado que iba a ser expulsado a Bulgaria.

La Policía, que ha desplegado a alrededor de 200 agentes en Ansbach, abrió una línea de teléfono para recibir información de posibles testigos y difundió una dirección de correo electrónico para recabar fotos y vídeos del entorno de la explosión.

Un sirio de 21 años mató también el domingo con un machete a una mujer en Reutlinge, en el vecino Land de Baden Württenberg, un caso que la policía investiga como posible violencia de género.