Internacional

ATENTADOS

Detienen a dos presuntos terroristas que planeaban atentar en Bélgica

Agencias | Redacción

30/07/2016

Los detenidos son dos hermanos, Nourredine H. y Hamza H., que ahora serán interrogados, tras lo cual un juez de instrucción decidirá en los próximos días si son puestos bajo mandato de arresto.

La Fiscalía federal de Bélgica ha informado hoy de la detención de dos presuntos terroristas sospechosos de planear un atentado en el país, en una amplia operación llevada a cabo anoche en las regiones de Mons y Lieja (sur).



La operación incluyó siete registros en Mons y uno en Lieja en los que no se encontraron ni armas ni explosivos, precisa la Fiscalía en un comunicado.



Según el Ministerio fiscal y sobre la base de la información disponible, se sospecha que los detenidos estarían planeando un atentado en Bélgica.



Sin embargo, por el momento no existe ningún vínculo con los atentados del pasado 22 de marzo en Bruselas.



La Fiscalía ha señalado que no facilitará más información sobre este caso para no perjudicar la investigación.