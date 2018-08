29 pertsona zauritu dira New Yorken izandako leherketan

Una explosión deliberada en New York causa 29 heridos

18/09/2016

La Policía de New York ha desalojado los bares y restaurantes cercanos y se ha cortado el tráfico en la sexta avenida.

Un artefacto ha estallado en el barrio neoyorquino de Chelsea, causando 29 heridos leves, según ha confirmado el comisario de Bomberos de la ciudad. De los 29 heridos, según fuentes oficiales, hay uno grave, pero ninguno de ellos tiene lesiones que pongan en riesgo su vida.

Las autoridades de New York no han dado detalles sobre el dispositivo utilizado, que estaba colocado dentro o al lado de un contenedor de basura, pero, según el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, se trata de un "acto deliberado" y un "incidente muy grave". Ha añadido que "no hay evidencias de una conexión terrorista".

La ciudad cuenta con especiales medidas de seguridad estos días porque desde este domingo comenzarán a llegar unos 90 gobernantes, así como vicepresidentes, ministros y otros altos funcionarios, para participar en el debate de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Ni De Blasio ni los responsables de la policía y de los bomberos dieron información sobre las investigaciones que se llevan a cabo acerca de la posibilidad de un segundo artefacto explosivo que no estalló, ni cómo lo detectaron los agentes.

Las autoridades de Nueva York no quisieron aventurar si estos hechos están vinculados con la explosión, el mismo sábado, de un artefacto en la localidad de Seaside Park, en el vecino estado de Nueva Jersey, que no causó víctimas ni daños materiales graves.

