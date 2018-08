Internacional

Santos prorroga hasta el 31 de diciembre el alto al fuego con las FARC

agencias

14/10/2016

El Nobel de la Paz ha explicado que no se trata de ningún "ultimátum" ni ninguna "fecha límite".

El presidente de Colombia y Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, ha anunciado su decisión de prorrogar hasta el próximo 31 de diciembre el alto al fuego bilateral con la guerrilla de las FARC, en vigor desde el pasado 29 de agosto.

Tras anunciar esta nueva fecha ha apuntado, no obstante, que no se trata de ningún "ultimátum" ni ninguna "fecha límite". "Pero espero que todo este proceso para tener un nuevo acuerdo se termine mucho antes porque, como me dijo una estudiante, el tiempo conspira contra la paz y la vida", ha señalado.

Santos anunció que el alto el fuego estaría vigente hasta finales de este mes el pasado martes 4 de octubre, el mismo día en que pactó sendas reuniones con los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, del sector que abogó por el 'no' en el plebiscito por la paz.

En su intervención, en una alocución para presentar los avances en el marco de las nuevas negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin al más de medio siglo de conflicto con las FARC, ha explicado su encuentro con estudiantes y rectores estudiantiles que "venían a unir su voz a las marchas por la paz".

Me reuní con jóvenes que defienden la paz. Ellos expresan un clamor nacional que exige celeridad y no comenzar de cero #ElPresidenteEscucha pic.twitter.com/da4FiTU25M — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 14 de octubre de 2016

"Les agradecí su compromiso y les señalé que las universidades juegan un papel determinante para alimentar este proceso de diálogo alrededor de la paz", ha explicado, señalando que ninguno de los estudiantes se había posicionado. "No somos del 'no' ni del 'sí'. Somos de la sociedad. La paz es de la sociedad", ha asegurado Santos que le dijeron los alumnos.

Santos ha apuntado que uno de los estudiantes le dijo que "en el Ejército y en la guerrilla hay jóvenes pendientes de lo que pase, esperando no tener que volver nunca más a disparar", y que precisamente estas palabras han sido las que le impulsaron a tomar la decisión de prorrogar el cese al fuego hasta finales de año.

