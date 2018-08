Internacional

Análisis

El dilema europeo: déficit o crecimiento

Jesús Torquemada

Redacción

17/06/2010

Lo que está en juego en la reunión del Consejo Europeo es el modelo económico por el que va a optar la Unión para los próximos años.

La reunión de hoy del Consejo Europeo, es decir, de los máximos dirigentes de los 27 países de la Unión Europea, va a ser muy importante. Todas las reuniones del Consejo Europeo lo son, pero ésta especialmente. Va a tomar unas decisiones trascendentales para el futuro de la Unión Europea; y si no las toma hoy mismo, las dejará listas para ser aprobadas en la próxima cumbre, la de octubre.

Lo que está en juego es el modelo económico por el que va a optar la Unión para los próximos años. El dilema es el siguiente: o se da prioridad al equilibrio presupuestario, aunque eso signifique sacrificar el crecimiento, o se da prioridad al crecimiento, aunque eso signifique sacrificar el equilibrio presupuestario.

Lo ideal sería conseguir las dos cosas a la vez; pero, visto que en las actuales circunstancias no parece posible, hay que optar por una de las dos. Tras las últimas decisiones presupuestarias adoptadas por Alemania, y las declaraciones de la canciller Angela Merkel, pocas dudas hay de que se va a dar prioridad al equilibrio presupuestario.

Alemania propone duras sanciones económicas y políticas para los países que no consigan sujetar el déficit público en el límite del 3% del Producto Interior Bruto; pero las pretensiones alemanas van más allá, persiguen la meta final del equilibrio presupuestario, es decir, el déficit cero. Lo cual tiene profundas implicaciones sociales, económicas y políticas para los países, como España, que no acaban de salir de la recesión y tienen además un desempleo muy elevado. Una austeridad fiscal excesiva podría abortar el crecimiento, y sin crecimiento no hay creación de empleo.