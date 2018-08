Internacional

Descubren decenas de cabezas humanas en un aeropuerto de Arkansas

Redacción

18/06/2010

El paquete con las cabezas estaba mal embalado, por lo que, no se envió a su destinatario. Han abierto una investigación ante la posibilidad de que formen parte de un tráfico ilegal de partes humanas.

Un empleado de Southwest Airlines ha descubierto un cargamento de decenas de cabezas humanas destinado a una empresa de investigaciones médicas, ha informado la cadena de televisión estadounidense NBC.



El descubrimiento ocurrió el pasado 9 de junio en el aeropuerto de Little Rock (Arkansas) y en el paquete había entre 40 y 60 cabezas, señala NBC en su página web.



Ashley Rogers, portavoz de la línea aérea, ha explicado que el paquete con las cabezas estaba mal embalado, no tenía los registros adecuados y que, por lo tanto, no se envió a su destinatario.



La policía fue informada del hallazgo de las cabezas, que fueron entregadas a Garland Camper, forense del condado de Pulaski, en Little Rock. Se ha iniciado una investigación ante la posibilidad de que formen parte de un tráfico ilegal de partes humanas.



"Existe un mercado negro de partes humanas para la investigación científica. Queremos asegurarnos de que este embarque no forma parte de ese mercado negro", ha agregado.



Según informó NBC, los documentos vinculados al embarque muestran que estaba destinado a la empresa Medtronic, de Fort Worth (Texas), que realiza investigaciones médicas.