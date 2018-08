Bill Clinton, ¿primera dama? ¿primer hombre? ¿cuál sería su título?

La demócrata Hillary Clinton podría convertirse en la primera mujer que preside los Estados Unidos, tras haber sido primera dama 8 años durante el mandato como presidente de su marido, Bill Clinton. Ahora la situación podría ser inversa: Hillary presidenta y Bill… ¿primera dama? ¿primer hombre? ¿cuál sería el nombre de su título?

Podría parecer un asunto baladí, pero lo cierto es que el 'cargo' de primera dama tiene más que un mero valor simbólico en el país, ya que tradicionalmente la mujer del presidente ha representado al jefe de Estado en diferentes actos o ceremonias de carácter humanitario o solidario.

Solo hay que ver la gran exposición mediática de Michelle Obama para entender la trascendencia de un cargo que por otra parte no es oficial ni está legislado.

Nunca ha habido una mujer presidenta en los Estados Unidos. Por lo tanto, nunca ha habido un "esposo de la presidenta" en la Casa Blanca. Sin embargo, en algunos de los estados que conforman el país sí hay precedentes de mujeres gobernadoras (actualmente hay seis), y el título que han recibido sus maridos, y el que obtendría también Bill Clinton, es el de 'primer caballero' (first gentleman).

Sin embargo, el caso de Bill Clinton sería un tanto especial, ya que en Estados Unidos un presidente conserva el título incluso tras dejar el cargo, de manera honorífica. Por ello, es de prever que seguiría siendo citado como "señor presidente", en lugar de como "primer caballero".

El tema ha sido motivo de broma recurrente en los últimos meses. Por ejemplo, en mayo de 2015, cuando el todavía presidente de los EE. UU., Barack Obama, estrenó su perfil institucional en Twitter (@POTUS), Bill Clinton le preguntó en esta red social si el perfil pasaría a manos de su sucesor. "Buena pregunta. El picaporte se queda con la casa. ¿Conoces a alguien interesado en @FLOTUS [el perfil institucional de la primera dama]?", respondió Obama.

Good question, @billclinton. The handle comes with the house. Know anyone interested in @FLOTUS?