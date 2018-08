Cientos de exiliados celebran en Miami la muerte de Castro

Cientos de personas han salido esta madrugada a las calles de Miami para celebrar la muerte esta pasada noche del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

La mayor parte se ha congregado en la zona de la Pequeña Habana, donde la Policía de Miami ha cerrado las calles cercanas al Restaurante Versailles, lugar en el que cientos de personas con cacerolas y tambores gritaban: "Libertad para Cuba".

"Fidel, tirano, llévate a tu hermano", en referencia al actual presidente cubano Raúl Castro, ha sido una de las consignas más repetidas, al paso de conductores que hacían sonar incesantemente sus cláxons, al ritmo del cantante exiliado Willy Chirino.

"Ojalá mi padre estuviera aquí para poder ver esto", ha declarado al 'Miami Herald' Abraham Quintero, de 27 años, quien se unió a los festejos en la calle 49 del West y Ludlam Road, en Hialeah.

"No creo que nada vaya a cambiar de la noche a la mañana", ha añadido Víctor Pérez Abreu, de 21 años. "Pero hay un componente muy emotivo en todo esto", ha manifestado.

"Me cuesta trabajo creerlo. Hemos salido tantas otras veces y no era cierto, ahora sí lo es. Tengo tantos familiares que no vivieron para ver este día", afirmó Daniel Martín, otro de los presentes en la manifestación, en declaraciones al mismo medio.