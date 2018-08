Internacional

Se abre un interrogante en Cuba, sin Castro y con Trump en el poder

28/11/2016

El presidente electo de EE. UU. dijo en campaña que acabaría con el acercamiento iniciado por Obama, que se refirió a Castro como una "persona única". Para Trump, un "dictador brutal".

Con la muerte de Fidel Castro ha desaparecido el máximo referente del antiimperialismo precisamente en un momento crucial en el que Donald Trump ha ganado las elecciones presidenciales estadounidenses con un discurso duro y la promesa de dar carpetazo al acercamiento iniciado por Barack Obama.

En la recta final de su campaña, Trump tentó el voto cubano-estadounidense de Florida con promesas de firmeza ante los Castro y de que cerraría la recién inaugurada Embajada estadounidense en La Habana.

Durante las primarias del Partido Republicano, Trump defendió el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, aunque criticó que Obama podría haber negociado un acuerdo mejor. Ahora es una incógnita qué postura adoptará cuando acceda a la Casa Blanca.

"No se ha decidido nada", ha reconocido este domingo la asesora de Trump Kellyanne Conway en una intervención en la NBC. "El presidente electo tomará esas decisiones una vez que asuma el cargo", ha añadido.

No obstante, Reince Priebus, quien será jefe de gabinete a partir del 20 de enero, ha señalado que Trump pedirá más libertades políticas al Gobierno cubano y que, si no las consigue, dará marcha atrás a la apertura. "No va a ser una relación unidireccional de Estados Unidos hacia Cuba sin que haya medidas del gobierno de Castro", ha asegurado Priebus en la cadena Fox.

Tras la muerte de Fidel Castro a los 90 años, Obama se refirió a él como una "persona única", mientras que Trump lo llamó "un dictador brutal".

