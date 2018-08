Internacional

En la revista 'Max'

Un fotomontaje que muestra a Roberto Saviano muerto genera polémica

Redacción

23/06/2010

En la foto Roberto Saviano aparece muerto en el depósito de cadáveres de un hospital. El escritor no se lo ha tomado nada bien la publicación de esta imagen.

Un fotomontaje que muestra el cuerpo del escritor italiano Roberto Saviano en el depósito de cadáveres de un hospital está generando polémica en Italia. El mismo ha calificado la imagen de "mal gusto". El montaje saldrá en el próximo número de la revista mensual ''Max''.

Su director, Andrea Rossi, aclaró que, en realidad, su intención es defender a Saviano, quien después de escribir el best-seller Gomorra se ha visto obligado a vivir con escolta como consecuencia de las múltiples amenazas que ha recibido de parte de la Camorra. Más allá de los ataques de los mafiosos, Rossi explicó que la imagen quiere denunciar a los políticos y personajes importantes que últimamente están intentando deslegitimar a Saviano. Silvio Berlusconi por ejemplo, ha acusado al escritor de dar al mundo una imagen equivocada de Italia a través de sus relatos sobre la mafia.



El escritor napolitano dejó claro que no se lo ha tomado nada bien. "Es una imagen utilizada para especular sobre la condición de quien como yo, en Italia y en el extranjero, vive con protección. Una imagen irrespetuosa para todos aquellos que por diversos motivos, a menudo lejos de los focos de los medios, arriesgan su vida. Toda esta presión sobre mi muerte, además, me deja consternado a mí y a mi familia. De todos modos, lo dejo claro a todos: no tengo ninguna intención de morir", afirmó el escritor.