El ecologista Van der Bellen será el nuevo presidente de Austria

Agencias | redacción

04/12/2016

Van der Bellen se ha hecho con el 53,3% de los votos, frente al 46,7% conseguido por Hofer.

El ecologista Alexander Van der Bellen ha vencido este domingo en la repetición de las elecciones presidenciales de Austria al ultranacionalista Norbert Hofer (Partido Liberal de Austria, FPÖ). Van der Bellen se ha hecho con el 53,3% de los votos, frente al 46,7% conseguido por Hofer.

"Quiero acercarme de forma activa a los electores del FPÖ, que tienen miedos genuinos, que deben ser tomados en serio", ha afirmado Van der Bellen en declaraciones hechas a la televisión pública austríaca ORF.

"Mi deseo es que la gente que me encuentre en las calles diga 'nuestro presidente' y no 'el presidente'", ha agregado.

Respecto a la posibilidad de que haya elecciones anticipadas en Austria en 2017 (en lugar de 2018 como está previsto), el presidente electo ha dicho que será "cuestión del Parlamento con su mayoría" si considera necesario adelantar los comicios o no.

Hofer reconoce la derrota

Por su parte, el ultranacionalista Norbert Hofer ha reconocido su derrota en las elecciones y ha felicitado al ecologista Alexander Van der Bellen por su victoria.

"Felicito a Alexander Van der Bellen por su éxito y pido a todos los austríacos que sigan unidos y trabajen juntos. Todos somos austríacos, no importa cómo hayamos decidido en las urnas", ha escrito Hofer en un primer momento mediante su Facebook.

"Queridos amigos. Os doy las gracias, me habéis apoyado de forma maravillosa y estoy infinitamente triste de que no haya funcionado esta vez. Me hubiese encantado cuidar de nuestra Austria", ha señalado.

En declaraciones posteriores realizadas a la televisión pública ha asegurado que se presentará de nuevo en 2022, "ya que muchos me han apoyado esta vez y yo me siento comprometido con los electores", ha precisado.

En cuanto a las consecuencias de la votación de hoy para la política nacional de Austria, Hofer ha vaticinado que "el Gobierno (formado por socialdemócratas y democristianos) no va a aguantar mucho más".

"Mi objetivo es aportar lo mío para un buen resultado del FPÖ" en las próximas elecciones, en las que pretende presentarse como segundo en la lista de su partido derechista, tras su líder, Heinz-Christian Strache.

"Campaña del sistema"

Por último, Strache, jefe del FPÖ, ha asegurado que ha habido "una campaña masiva del sistema" en contra de su candidato Norbert Hofer en las elecciones presidenciales.

"El miedo a Hofer, quien era el candidato del cambio, tuvo su resultado", ha afirmado el líder del Partido Liberal. Según ha agregado, su partido ha tenido "el mejor resultado de su historia. Pero estoy decepcionado, tenía ilusión ganar estas elecciones con Hofer".