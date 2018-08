Internacional

Análisis

Merkel, en horas bajas

Jesús Torquemada

01/07/2010

Los nueve anteriores presidentes fueron elegidos sin ruido, pero el décimo, Christian Wulff, ha necesitado tres votaciones y una sesión de más de nueve horas para salir adelante.

Hasta ahora, la elección del presidente de la República Federal de Alemania era un asunto de trámite. El cargo de presidente es sobre todo ceremonial, porque el verdadero poder lo tiene el canciller, pero es una figura respetada.

La elección la llevan a cabo los parlamentarios del Bundestag y otros tantos representantes enviados por los 16 länder, los estados federados que forman Alemania. Los nueve anteriores presidentes fueron elegidos sin ruido, pero el décimo, Christian Wulff, ha necesitado tres votaciones y una sesión de más de nueve horas para salir adelante.

Teniendo en cuenta que Wulff estaba apoyado por la coalición gubernamental, formada por cristianodemócratas y liberales, y que esa coalición tenía mayoría más que suficiente para haber conseguido que Wulff saliera presidente en la primera votación, ahí ha pasado algo.

Y lo que ha pasado es que muchos diputados de esa coalición, al menos 40, han querido dar una bofetada a su jefa, a la canciller Angela Merkel. No se sabe cuántos son exactamente, porque la votación era secreta. Esto demuestra lo que ya es un secreto a voces: la coalición no funciona, cristianodemócratas y liberales no se están entendiendo bien, y Merkel no está consiguiendo imponer su autoridad.

Es muy pronto para hablar de elecciones anticipadas, pero pocos apuestan en Alemania por que este Gobierno consiga agotar el mandato para el que fue elegido.