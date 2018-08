Internacional

Lazio y Abruzzo

Tres terremotos sacuden el centro de Italia en menos de una hora

Iker González | EITB.EUS

07/11/2017

En total se han registrado cuatro sismos superiores a 5 en la escala Ritcher. Ya se han constatado edificios derrumbados. Las escuelas han sido evacuadas y tanto el metro, como el tren, suspendidos.

Un total de cuatro nuevos terremotos de 5.3, 5.4, 5.3 y 5 en la escala Ritcher han sacudido hoy, miércoles 18 de enero, el centro de Italia. El primero en torno a las 10:30 horas ha tenido una magnitud de 5.3, no obstante, dos nuevas sacudidas, al parecer más largas que la primera, se han sentido sobre las 11:15 horas (5.4) y a las 11:26 horas (5.3), hasta en los estudios de la RAI, que estaban emitiendo el especial en ese momento. El cuarto seísmo ha tenido lugar a las 14:33, con una magnitud de 5, conforme a datos proporcionados por el Instituto Nacional italiano de Geofísica y Vulcanología (INGV).

Los sismos se han situado a nueve kilómetros de profundidad, entre las regiones centrales de Lazio (donde se encuentra Roma) y Abruzzo; las regiones que sufrieron grandes destrozos en los terremotos de agosto y noviembre.

Ya han sido evacuadas algunas escuelas, como por ejemplo en Rieti, localidad cercana a L'Aquila.

Por el momento, no se sabe cuál es la dimensión de las consecuencias de los sismos de hoy, puesto que, además de las estructuras que ya se encontraban resentidas por los anteriores terremotos, la nieve, el hielo y el agua cubren las localidades y hacen difícil el acceso.

Según testigos entrevistados por el grupo de radio televisión público italiano, RAI, los temblores han sido fuertes y de diferente duración. Los últimos días también se han sentido temblores, pero no de la magnitud de los producidos en la jornada de hoy.

Además, se ha comprobado que algunos edificios han caído, con motivo de los temblores que han castigado las zonas de sismología activa. No obstante, no se trata de derrumbamientos graves.

Por una parte, las zonas que se encontraban más dañadas habían sido evacuadas, lo que ha hecho que no haya víctimas civiles. Por otra parte, los derrumbamientos, que no han sido graves, aunque los ha habido, han sido en lugares en los que el temporal de nieve y agua de los últimos días habían ya debilitado algunas estructuras, principalmente de ganaderos.

Daños materiales, por el momento

Según ha declarado Massimilliano Giorgi, el alcalde de Montereale, el epicentro del primer terremoto, "a la emergencia del terremoto se le añade el de la nieve, tenemos metro y medio de nieve, hay carreteras cortadas, pánico de la gente…"

"Por el momento se han constatado algunos derrumbes, daños materiales, no personales. No se sabe si hay mayores daños porque hasta la comunicación está siendo complicada. Pero, por las noticias que tengo hasta el momento, no hay grandes derrumbamientos. Veremos, el Ejército está ahora en camino", ha concluido.

Transporte público afectado

Algunos de los servicios de transporte público ya se han visto afectados por los sismos. Así, tanto el metro de la capital italiana, como el servicio ferroviario del país que actúa en la zona afectada, han comunicado que han cesado el tráfico, hasta realizar las comprobaciones pertienentes.

En anteriores ocasiones también han ido suspendidos los servicios ferroviarios y se han puesto autobuses a disposición de los ciudadanos.

Metro de Roma con las puertas cerradas, hoy. Foto: EFE