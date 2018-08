Internacional

Varios muertos en el hotel sepultado por la nieve en Farindola, Italia

iker gonzález | eitb.eus

07/11/2017

Han recuperado tres cuerpos. El hotel ha quedado sepultado bajo la nieve en un alud, que probablemente ha sido generado por la serie de terremotos. Había unas 30 personas dentro.

Una avalancha de nieve ha sepultado el Hotel Rigopiano, ubicado en la localidad de Farindola, en la región de Abruzzo, en el centro de Italia, después de la serie de terremotos que han sacudido este miércoles el país.

Según ha informado recientemente el Cuerpo Nacional de Socorro Alpino y Espeleológico (CNSAS), habría "varios muertos" en el edificio, que ha sido derrumbado parcialmente. Los servicios de emergencia ya han recuperado cuatro cadáveres.

Asimismo, los miembros de los equipos de rescate han declarado que han visto luces dentro, pero no han oido voces.

El CNSAS ha informado en un comunicado de que había 30 personas en el edificio en ese momento, entre huéspedes y miembros del servicio. No obstante, se cree que habría unas 34, 22 huéspedes, 8 trabajadores y 4 personas que estarían de visita. El domingo anterior, había 200 personas.

Paolo Gentiloni, primer ministro italiano, ha comparecido ante los medios y, según ha declarado, "estamos ante una situación con una gran presión. Por una parte una nevada como la que hacía tiempo no se recordaban y, por otra, los terremotos de ayer". "Estos dos fenómenos, al ocurrir al mismo tiempo, se amplifican el uno al otro", ha dicho.

Gentiloni ha explicado que se está trabajando sobre dos objetivos, el primero de ellos, "que no haya nadie en peligro; llegar a todos las localidades donde todavía no se haya podido llegar. No significa llegar físicamente, también llegar a tener un contacto".

"El segundo objetivo -añade- es restablecer las líneas eléctricas, se está trabajando en ello, sobre todo por parte de Enel, y las próximas horas se van a intensificar. Se centraran en la región de Le Marche y de Abruzzo" ha explicado el recién nombrado primer ministro italiano.

Paolo Gentiloni, en una imagen reciente. Foto: EFE

En esa línea se ha pronunciado Fabrizio Curcio, jefe de Protección Civil, ha indicado, en declaraciones a los medios. Según ha explicadoa primera hora del día, todas las fuerzas están trabajando en el campo, tanto públicas como privadas". Además, ha explicado que en las últimas horas se han dado "dos eventos excepcionales, que por sí solos habrían creado situaciones de emergencia, porque tienen dos respuestas diferentes por parte de los servicios".

"Por la parte meteorológica se pide a los ciudadanos que entren en sus casas y, por la parte sísmica, se les pide que salgan. Combinar estos dos factores es extremadamente difícil".

Imagen del interior del hotel Rigopiano. Foto: EFE

Los primeros equipos de rescate no han llegado a la zona del hotel hasta pasadas las 04:00 horas, y una vez allí han logrado salvar a dos personas, identificadas como Giampiero Parete y Fabio Salzetta, que se encontraban fuera de las instalaciones en el momento de la avalancha, tal y como ha informado el diario Il Corriere della Sera.

Los dos se resguardaron en un vehículo cerca del hotel tras la avalancha y su estado de salud es bueno, aunque se encontraban en estado de hipotermia, según han confirmado los equipos de rescate.

Parete, de 38 años, ha afirmado que su mujer y sus dos hijos se encuentran en el interior del hotel y que él estaba fuera porque había ido a recoger algo en el coche cuando se produjo el alud. Se confirma así la presencia de varios niños entre los cerca de 30 desaparecidos.

En el momento de la avalancha, que ha dejado una gran masa de nieve, árboles y hielo sobre la estructura, se encontraban en el hotel unas 27 personas: 20 huéspedes, dos de ellos menores de edad, y siete empleados. Además, solo en la región de Abruzzo, 90.000 personas siguen sin luz eléctrica y muchas localidades aisladas por la nieve.

82 temblores desde la medianoche de hoy

La tierra continúa temblando en el centro de Italia, como consecuencia del fuerte impacto que supuso el terremoto de agosto. Así las cosas, desde medianoche hasta las 06:00 horas se han registrado un total de 82 pequeños terremotos, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

Los más fuertes han llegado a tener una magnitud de 3,5. El primero de ellos se ha producido en provincia de L'Aquila, a las 2:28 horas, con epicentro a una profundidad de 10 kilómetros.

El segundo temblor de 3,5 se ha sentido en la provincia de Rieti, a las 02:53 horas, y su epicentro se ha situado a una profundidad de 8 km.

Cuatro terrremotos superiores a magnitud 5, en menos de un día



El centro de Italia se ha visto golpeado por una serie de terremotos, cuatro de los cuales han superado los 5 grados de magnitud en la escala Richter. Todos ellos se han registrado en una zona próxima al epicentro del terremoto del pasado 24 de agosto en Amatrice, en el que hubo cerca de 300 muertos.

El primer temblor, de 5,3 de magnitud, se produjo a las 10:25 horas y en la hora siguiente hubo otros dos de 5,4, y 5,3 grados. A las 14:33 horas se registró un nuevo temblor de 5,1, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV). Además, hubo decenas de réplicas de menor intensidad, algunas por encima de 4.