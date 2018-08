Internacional

En el norte de Francia

Explosión en una central nuclear francesa

Agencias

09/02/2017

Los bomberos han indicado que se ha producido una explosión en la central de Flamanville que ha ocasionado un incendio, pero fuera de la zona nuclear.

La central nuclear de Flamanville situada en la región de Baja Normandía, en el norte de Francia, y operada por EDF, ha registrado hacia las 10.00 horas de este jueves una explosión, según ha adelantado el diario local Ouest-France y confirmado posteriormente la propia eléctrica.

EDF ha indicado que se ha producido un incendio en el reactor 1 de Flamanville, que ha ocasionado una explosión en una zona no nuclear.

"Controlado el conato de incendio en Flamanville 1 en zona no nuclear. Ninguna víctima y sin consecuencias para la seguridad del entorno", ha puntualizado la compañía en su cuenta oficial de Twitter.

A @EDFFlamanville 1, départ de feu maîtrisé en zone non nucléaire. Aucune victime et pas de conséquence pour la sûreté et l'environnement. — EDF Officiel (@EDFofficiel) 9 de febrero de 2017

El incidente ha tenido lugar en la sala de máquinas del citado reactor, en servicio desde 1986, que ha tenido que ser detenido por precaución.

Hasta el lugar se han desplazado los equipos de emergencia, pero no se ha activado el plan particular de intervención, ya que no hay riesgo nuclear; no obstante, han apagado uno de los tres reactores que hay en la planta.

"Ha sido un acontecimiento técnico significativo pero no se trata de un accidente nuclear" ya que la explosión se ha producido "fuera de la zona nuclear", ha explicado a Ouest-France el director del gabinete del prefecto, Olivier Marmion. "Cinco personas han resultado levemente intoxicadas pero no están heridas", ha precisado.

Por su parte, el prefecto de La Mancha, Jacques Witkowski, ha precisado al canal BFM TV que no se ha tratado de "un incendio con llamas, sino que ha levantado mucho humo, porque cuando un recubrimiento eléctrico arde, provoca una gran humareda".

Witkowski ha matizado que se trata más "de una detonación causada por un sobrecalentamiento de una instalación eléctrica que de una explosión" y ha insistido en que el incidente "ya ha terminado".

Además, ha explicado que se ha abierto una investigación técnica para determinar las causas del problema.