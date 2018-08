Internacional

Zapatero no se reunirá finalmente con el presidente de Ruanda

Redacción

16/07/2010

La reunión se ha anulado después de que ONG españolas y varios partidos criticaran que se citara con un imputado por genocidio. Zapatero recibirá al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no se reunirá finalmente con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, según han informado fuentes del Ejecutivo, después de que las principales ONG españolas y varios partidos criticaran que se citara con un imputado por genocidio.



La reunión para revisar los Objetivos del Milenio que iban a copresidir en el Palacio de la Moncloa Zapatero y Kagame tendrá lugar en un céntrico hotel de Madrid y a ella asistirán por parte del Gobierno el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez.



Según la nueva agenda, Zapatero se limitará a recibir en La Moncloa al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La reunión será a partir de las 12:45 horas en el Palacio de La Moncloa, según han informado fuentes gubernamentales.

El secretario general de la ONU eligió a Zapatero y al presidente ruandés como coopresidentes del Grupo de Impulsores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), las metas que la comunidad internacional se ha fijado para reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre en el horizonte de 2015.



La Coordinadora de ONG de Desarrollo de España había pedido a Zapatero que declinara la invitación y había mostrado su "preocupación y malestar" al recordar que la Audiencia Nacional implicó a Kagame en delitos de "genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo".



Las ONG denunciaban la "complacencia" de Zapatero y le advertían de que "la lucha contra la pobreza no puede entenderse sin el respeto escrupuloso de los derechos humanos".



Si no hay más variaciones en la agenda, está previsto que asistan a la reunión personalidades como el Premio Nobel Muhammad Yunus, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet o la premio Príncipe de Asturias de Cooperación y esposa de Nelson Mandela, Graça Machel.