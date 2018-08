Internacional

Bodas homosexuales

Una jueza argentina no casará a gays por miedo a la condena de Dios

Redacción

17/07/2010

Argentina aprobó este jueves una reforma del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo tras un duro e intenso debate legislativo.

Una jueza argentina ha asegurado que aunque "le cueste la vida", por miedo a ser "condenada por Dios", se va a negar a casar a personas del mismo sexo, que ya han comenzado a pedir turno para acogerse a la nueva ley que permite los matrimonios gay, pionera en América Latina.



"Se van a poder casar igual, porque los casará el juez suplente. Pero yo, por una cuestión de principios cristianos, no puedo hacerlo. Porque en la Biblia, Dios no aprueba esa forma de vivir. Una relación entre homosexuales es una cosa mala delante de los ojos de Dios", ha asegurado Marta Covella, jueza de paz de la provincia de La Pampa, en el centro de Argentina.



"Hay gente que me va a condenar pero a mí no me importa porque lo que yo no quiero es que me condene Dios", ha apuntado en declaraciones a radios locales.



Covella ha insistido en que "por nada ni por nadie" va a "hipotecar" su llegada al Paraíso por más que le acusen de incumplir las leyes y que ello le cueste el puesto.



