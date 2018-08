Internacional

Más de 30 heridas

Mueren 34 niñas en un incendio de un centro de menores en Guatemala

agencias | redacción

09/03/2017

Estaban protestando por los abusos sexuales y físicos que sufren. Según las primeras investigaciones, ellas dieron fuego a unos colchones, pero tardaron en acudir a socorrerlas.

Un total de 34 niñas han muerto y otras tantas han resultado heridas, la mayoría en estado grave, en un incendio que registrado ayer en un centro de menores de Guatemala, cuando las jóvenes intentaron protestar por los abusos sexuales y físicos que sufrían.

Según las primeras pesquisas, el fuego fue provocado por ellas mismas al incendiar unos colchones, explicó a la prensa en los alrededores del Hogar Virgen de la Asunción, en el municipio capitalino de San José Pinul, el defensor de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) Abde Paredes.

Un centenar de personas se han concentrado en las inmediaciones y entre lloros, súplicas y clamores exigen a las autoridades las identidades de las muertas y las heridas, pues hasta el momento no han recibido información.

Según han indicado, las menores heridas y muertas intentaban protestar concretamente este miércoles, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, por los abusos sexuales y físicos que sufren en el hogar.

Uno de los jóvenes que salió, Daniel, de 16 años, contó a periodistas entre sollozos que las niñas fallecidas estaban encerradas en una escuela bajo llave después de una revuelta que se organizó ayer, cuando 40 muchachos intentaron escapar, aunque luego fueron reubicados.

El pequeño, acompañado de algunos familiares, señaló que las autoridades "no las ayudaron", que tardaron mucho en reaccionar y que no les dejaron entrar para socorrerlas: "Se quedaron parados. Las conocíamos. Nosotros queríamos ayudar pero no nos dejaron", dijo antes de abrazarse con su familia.

Aunque las trabajadoras del sector de mujeres intentaron apagar las llamas con varios extintores, el fuego se propagó rápidamente.

El representante de la Procuraduría dijo a la prensa que fiscales del MP están investigando los hechos y que también se espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie por unas medidas cautelares solicitadas en noviembre del año pasado por la institución en este caso.

Mientras, los otros menores del centro están empezando a ser trasladados, algunos son devueltos a sus familias y otros llevados a distintos albergues, como unas niñas con discapacidad que fueron sacadas en autobús cerca del mediodía.