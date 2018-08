Internacional

May defiende la 'unidad' del país antes de activar el 'brexit'

Agencias | Redacción

27/03/2017

Theresa May y Nicola Sturgeon han mantenido un encuentro, en el que han tratado la salida de la UE y el referendum sobre la independencia de Escocia.

May y Sturgeon, durante la entrevista. Foto: EiTB

Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, ha recalcado este lunes la necesidad de mantener la "unidad" del país, antes de iniciar el miércoles el proceso de salida de la Unión Europea (UE).

La primera ministra del Reino Unido ha señalado que las complejas negociaciones con Bruselas que se abren a partir de ahora requieren que todos en el Reino Unido trabajen "juntos". "En Escocia, Gales e Irlanda del Norte, eso significa respetar, y sin duda fortalecer, los acuerdos de autonomía. Pero nunca permitir que la unión se separe y se debilite o que nuestra gente sea dejada atrás", ha dicho May.

Por su parte, Nicola Sturgeon, la primera ministra escocesa, ha explicado que May ha sido "muy clara" al afirmar que espera que los términos finales del "brexit", tanto las condiciones de salida de la UE como un nuevo acuerdo comercial entre Londres y los 27 socios comunitarios, estarán listas "antes de que el Reino Unido deje la Unión", en un plazo de dos años.

De cualquier forma, la primera ministra ha advertido que mantiene su oposición a cualquier nueva consulta antes de que los escoceses conozcan los detalles del futuro acuerdo entre Londres y Bruselas. May ha insistido en que su postura "no va a cambiar" y que "este no es el momento para hablar sobre un segundo referéndum de independencia".

Edimburgo aprobará previsiblemente este martes una moción para que el Ejecutivo autonómico inicie las conversaciones para convocar una nueva consulta, después de la que en 2014 ganaron los partidarios de continuar en el Reino Unido. El SNP argumenta que las condiciones en las que votaron los escoceses hace dos años y medio han cambiado, lo que justifica la convocatoria de otro plebiscito.

Sturgeon quiere que la consulta se convoque entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019, una vez las condiciones de salida estén claras pero no sea "demasiado tarde" para que Escocia tome otro camino.

