Clima de tensión

Trump dice que EE.UU. podría actuar unilateralmente en Corea del Norte

Agencias | Redacción

03/04/2017

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, ha asegurado que podría actuar de forma unilateral en Corea del Norte en caso de que China no consiga cambiar la situación actual.

"China decidirá ayudarnos con Corea del Norte, o no lo hará", ha dicho, recalcando que "si China no va a solucionar la situación, Estados Unidos lo hará", en una entrevista concedida al diario estadounidense 'Financial Times'.

"Si (China) lo hace, será muy bueno para China, y si no, no será bueno para nadie", ha agregado, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.

Asimismo, tras ser preguntado sobre si cree que Estados Unidos puede solucionar la situación sin China, Trump ha dicho: "Desde luego".

Las declaraciones de Trump llegan pocos días antes de la visita de su homólogo chino, Xi Jinping, a Estados Unidos, en la que la situación en Corea del Norte figura como uno de los principales temas en la agenda.

En la actualidad existe un clima de tensión en la península coreana tras los últimos ensayos nucleares y balísticos llevados a cabo por Pyongyang, criticados por la práctica totalidad de la comunidad internacional.

