El líder de las FARC propone 'conversar' al nuevo Gobierno colombiano

30/07/2010

"Seguimos empeñados en buscar salidas políticas, aspiramos a que el Gobierno que entra reflexione y no engañe más al país diciendo que es el fin del fin, eso no es cierto", ha afirmado Alfonso Cano.

El máximo líder de las FARC, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, ha propuesto hoy a las autoridades colombianas "conversar" para superar la "terrible situación" que vive el país, como ha calificado al conflicto interno.

"Seguimos empeñados en buscar salidas políticas a la situación, aspiramos a que el Gobierno que entra reflexione y no engañe más al país (diciendo) que es el fin del fin, eso no es cierto", ha afirmado Alfonso Cano en un mensaje grabado el "mes de julio" y colgado en Internet, en el que hace hincapié en que la guerrilla no está acabada.



Se trata del primer mensaje del comandante de las FARC al futuro presidente Juan Manuel Santos, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, y que como ministro de Defensa del actual presidente, Álvaro Uribe, ha asestado importantes golpes a esa guerrilla.

En la grabación, dirigida "al presidente electo, a Colombia y a los países de la Unasur", hace hincapié en que las FARC no están acabadas y en que el Gobierno de Uribe está engañando al pueblo haciéndoles creer eso.

"Situaciones de guerra"

Según dice el "camarada Alfonso Cano", que transmite su mensaje desde un campamento, armado y rodeado de guerrilleros, solo en el mes de mayo la guerrilla dio muerte a 304 miembros de la fuerza pública en combate, hubo 312 "situaciones de guerra" y más de 800 heridos, muchos de ellos mutilados. "Por supuesto, que nosotros también hemos tenido bajas", subraya sin decir cuántas.

El dirigente guerrillero critica duramente en la grabación al Gobierno de Uribe, al que, según dice, le "caracteriza la violencia terrorista de manera sustancial" y al que acusa también de corrupción, de estar permeado por el narcotráfico y de llevar al país a una carrera armamentista.

Sobre la "seguridad democrática", uno de los pilares de la política de Uribe en sus ocho años de Gobierno, afirma que es lo que "ha permitido que en Colombia se acrecienten los asesinatos de civiles".

Para Alfonso Cano, hay que "superar la terrible situación" del país a través del "diálogo, de las conversaciones, de las propuestas políticas, de la diplomacia".