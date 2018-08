Internacional

EE. UU.

Trump despide al director del FBI

agencias | redacción

10/05/2017

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado este martes su cese al director del FBI, James Comey, siguiendo las "recomendaciones claras" de la cúpula del Departamento de Justicia, ha informado la Casa Blanca en un comunicado.

Trump ha destacado que el FBI es una de las instituciones más respetadas de Estados Unidos y ha apuntado que, con la salida de Comey, arranca "un nuevo comienzo para la joya de la corona" en materia de agencias de seguridad. El presidente está ya inmerso en la búsqueda del nuevo director.

El propio presidente ha enviado una carta a Comey, difundida por varios medios estadounidenses, en la que le informa sobre su despido "con efecto inmediato".

"Aunque aprecio enormemente que usted me informara, en tres ocasiones distintas, de que no estoy bajo investigación, aún así estoy de acuerdo con la conclusión del Departamento de Justicia de que usted no es capaz de liderar eficazmente el Buró", dice Trump en la misiva, en una aparente referencia a la pesquisa del FBI sobre los lazos entre Rusia y la campaña electoral del actual mandatario.

"Es esencial que encontremos un nuevo líder para el FBI que restaure la confianza del público en su vital misión de aplicación de la ley", agrega Trump.

El despido se produjo después de conocerse hoy que Comey aseguró ante el Congreso de EE. UU. la semana pasada, de manera errónea, que Huma Abedin, antigua asesora de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, había reenviado miles de correos electrónicos a la computadora portátil de su esposo, algo que, de hecho, no ocurrió.