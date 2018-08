Internacional

Tras las inundaciones

Aparecen los dos españoles desaparecidos en India

Redacción

14/08/2010

Según el relato del agente de "trekking", Fernando Ezquerro y Rodrigo del Cid llegarán a Leh aproximadamente esta noche. No obstante, no se ha podido confirmar oficialmente la noticia.

Los españoles Fernando Ezquerro y Rodrigo del Cid, a los que la embajada en Delhi tenía sin localizar en la región norteña india de Ladakh, han regresado de su ruta de senderismo y están camino de Leh, según ha dicho hoy a Efe una fuente diplomática.

"Acaba de escribirnos el agente (de turismo de la pareja) confirmando que van a llegar por coche a Leh esta misma noche", ha dicho la fuente.

Ambos habían avisado de que estarían incomunicados hasta el día 11 al estar haciendo una ruta en la región, que sufrió una avalancha de lodo hace una semana en la que murieron 183 personas.

Según la información recibida por la embajada, ambos estaban haciendo "trekking" en una zona situada a unas tres horas de Lamayuru, a unos 80 kilómetros de Leh, y pararon a dormir anoche, por lo que se preveía que llegaran hoy a Lamayuru.

Ahora, según el relato del agente de "trekking", se dirigen en coche hacia Leh, adonde se espera que lleguen esta misma noche.

No obstante, de momento no han podido hablar con los españoles debido a que las comunicaciones están cortadas en la región, por lo que no se puede confirmar oficialmente que hallan reaparecido.

Por otro lado, España sigue considerando desaparecida a la turista mallorquina, a quien tanto la Policía cachemir como las autoridades de la región han dado por fallecida, junto a otros cuatro turistas europeos (tres de ellos franceses).