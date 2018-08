Una falsa alarma pone en alerta a la ciudad de Manchester

Una falsa alarma, localizada al sur de Manchester, ha puesto nuevamente en alerta a la ciudad británica tras el atentado del pasado lunes en el que murieron 22 personas y 64 resultaron heridas.

"El incidente ha sido considerado seguro y el cordón policial, retirado. Disculpen por la confusión", ha publicado la Policía de Manchester en su perfil de Twitter, tras una serie de mensajes que alertaban de un "incidente".

UPDATE - This incident has now been deemed safe and the cordon has been removed. Apologies for any confusion. pic.twitter.com/xdE9jqODeN