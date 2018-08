Internacional

La retirada de Irak ya es un hecho

Jesus Torquemada

19/08/2010

Los soldados que se están replegando hacia Kuwait son unos 100.000 y son los que han efectuado hasta ahora misiones de combate. Pero todavía se quedan en Irak unos 50.000 soldados americanos.

Ha comenzado ya la fase final de la retirada de las tropas estadounidenses de Irak. Conviene precisar, no obstante, dos cosas: ni es una retirada completa ni supone el final de la guerra de Irak.



Los soldados que se están replegando estos días hacia Kuwait son unos 100.000 y son los que han efectuado hasta ahora misiones de combate. Se cumple, por lo tanto, el calendario de Obama, que prometió que a 31 de agosto de 2010 ya no quedarían tropas de combate estadounidenses en Irak.



Pero, siguiendo ese calendario anunciado, todavía se quedan en Irak unos 50.000 soldados americanos, que van a realizar misiones de entrenamiento de los soldados iraquíes y van a reforzar la seguridad, aunque no van a patrullar habitualmente fuera de sus cuarteles.



Esos 50.000 se irán, si se cumple la promesa de Obama, antes del 31 de diciembre de 2011. Ese plazo figura también en el acuerdo que firmaron los gobiernos de Estados Unidos y de Irak. O sea que el Gobierno iraquí ya sabe que tiene que ocuparse él solo de mantener la seguridad en un plazo de menos de año y medio.



Y ahí está el problema: todavía no se ha formado un Gobierno estable tras las elecciones de marzo y el Ejército iraquí aún no puede controlar el país sin la ayuda de los estadounidenses, como lo recordó hace unos días el general Zebari, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes. Seguirá habiendo atentados como el que hace dos días costó la vida a casi 60 reclutas en Bagdad. Y en ese sentido se puede decir que la guerra aún no ha terminado.