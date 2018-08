Internacional

May: El atentado de Londres fue un ataque contra el mundo libre

05/06/2017

La alerta se mantiene en el segundo nivel más alto. 21 de los 48 heridos se encuentran en estado crítico.

La primera ministra británica, Theresa May, ha dicho hoy, lunes, que el atentado del sábado en Londres, que causó siete víctimas mortales, tres terroristas abatidos cerca de 50 heridos, fue "un ataque contra Londres y contra el Reino Unido, pero también contra el mundo libre".

En una comparecencia en su despacho de Downing Street, la líder conservadora ha indicado además que la alerta por amenaza terrorista contra este país se mantendrá en "severa", el segundo nivel más alto en una escala de cinco, tras el atentado, en el que además 48 personas resultaron heridas, 21 de gravedad.

"El JTAC, el centro independiente de análisis sobre terrorismo, ha confirmado que el nivel de amenaza se mantiene en severo, lo que significa que un ataque terrorista es altamente probable" y que se han adoptado "medidas de seguridad adicionales, que incluyen varios puentes de Londres", ha dicho May en una breve entrevista concedida a las cadenas BBC y Sky News.

Además, ha confirmado que la Policía ha logrado identificar a los tres atacantes del pasado sábado, pero ha aclarado que sus identidades no se darán a conocer "hasta que las investigaciones lo permitan". May también ha precisado que un total de once personas han sido detenidas en relación con el último atentado.

"Esto ha sido un ataque contra Londres y contra Reino Unido, pero también ha sido un ataque contra el mundo libre", ha recalcado la jefa de Gobierno, al tiempo que ha indicado que, "tristemente, hay víctimas de varias nacionalidades", si bien no ha entrado en detalles.

El EI reivindica el atentado

El Estado Islámico ha reivindicado este domingo la autoría del atentado. El grupo ha reivindicado esta acción a través de la agencia de noticias afín Amaq, que ha difundido la información a través de la aplicación de mensajes Telegram, informa la cadena británica BBC.

"Una unidad de seguridad de combatientes del Estado Islámico ha llevado a cabo los ataques de Londres de ayer", explica el mensaje, publicado a las 22:26 hora británica (23:26 en Euskadi).