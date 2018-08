Internacional

Más de 50 heridos

Al menos 12 muertos en un incendio de un edificio de 24 pisos en Londres

agencias

14/06/2017

Hay 68 heridos, 18 de ellos críticos. Algunos vecinos han dicho que no ha sonado la alarma y que han escuchado explosiones. 250 bomberos, 100 médicos y 100 agentes han participado en la emergencia.

Un incendio de grandes proporciones que ha calcinado el edificio Grenfell, de Londres, una torre residencial de 24 plantas en el barrio de Lancaster West, y ha generado al menos 12 muertos, según servicios de emergencia. Scotland Yard cree que es probable que haya más muertos, ya que prosiguen con las labores de rescate de personas atrapadas en el edificio.

Según ha informado el servicio de ambulancias londinense, hasta el momento han trasladado a 68 personas afectadas a varios hospitales, 18 de las cuales está en estado crítico, y hay más de 100 médicos atendiendo a los heridos. El fuego, de enormes dimensiones, se ha desatado a las 00:15 GMT.

Tim Downey, uno de los testigos, ha dicho a la BBC que el edificio se estaba "desmoronando, solo hay humo negro". Además, ha dicho que ha ardido hasta el "núcleo", rodeado de algunas personas cubiertas por ceniza que gritaban en esos momentos angustiosos.

Updated statement on #GrenfellTower. We have treated & taken 68 patients to 6 hospitals. 18 are in critical care https://t.co/5IZS0JeRW3 pic.twitter.com/9JkmxS2zaM — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 14 de junio de 2017

La torre, construida en 1974, se reformó el pasado año, según apuntaron los arquitectos que llevaron a cabo el proyecto en medios locales.

Scotland Yard investiga cómo se ha iniciado el fuego, que ha devorado rápidamente el bloque de apartamentos, mientras que algunos vecinos han asegurado que no han sonado las alarmas y que se han escuchado algunas explosiones.

Fire at #GrenfellTower: Commander Cundy has confirmed the number of fatalities has risen to 12 "we believe this number will sadly increase" — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 de junio de 2017

La comisionada del Departamento de Bomberos de Londres, Tony Cotton, ha asegurado que sus equipos han llegado hasta la planta número 21 de las 24 que tiene el edificio y que creen que el inmueble aguantará en pie a pesar de los graves daños sufridos.

En una declaración ante la prensa, Cotton ha dicho que su departamento está analizando la seguridad estructural del edificio y que la estimación es que todavía es un bloque seguro para que los bomberos puedan realizar su trabajo, según informa el diario The Guardian.

Las calles situadas en los alrededores del edificio afectado han sido acordonadas y los residentes de los alrededores evacuados como medida de precaución.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, se ha mostrado "verdaderamente devastado" tras ver las "horribles imágenes" del incendio del edificio de Kensington. A primera hora, ya avanzaba en su cuenta de Twitter que se trataba de un "incidente grave".

En una declaración a los medios, el edil laborista ha elogiado la "gran respuesta" de los bomberos, que acudieron a sofocar el fuego "en menos de seis minutos" y dijo que ahora las autoridades se "centran" en las labores de "búsqueda y rescate" en el inmueble siniestrado, de 24 plantas, donde aún quedan personas atrapadas.

"En los próximos días surgirán muchas preguntas sobre la causa de esta tragedia y quiero asegurar a los londinenses que obtendremos todas las respuestas", apuntó el político sobre el suceso, en el que al menos 50 personas han sido hospitalizadas por heridas de diversa consideración.